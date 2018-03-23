Желтый снег на Донбассе.

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На днях на Донбассе произошло беспрецедентное явление – выпал желтый снег. Это явление наблюдалось во многих городах - Алчевск, Горловка, Красный Луч, Стаханов, Счастье, Станица Луганская, Краснодон, Миллерово, Ростов-на-Дону.

Как сообщают местные СМИ, уровень кислотности проб желтого снега равен 7.1 (рН чистого снега составляет 5.63, так как в обычном состоянии снег не сильно подкислен окислами азота, серы и углерода). Такое подщелачивание осадков (снега) могут вызывать оксиды металлов (например — оксиды железа), углеводороды, автомобильные выбросы, заводы и шахты. Отобранные пробы имеют в своем составе взвешенные вещества (частички пыли), химический состав которых пока не установлен.

Оккупационные власти пока никак не могут прокомментировать эту ситуацию в силу того, что все прямые доказательства локального выброса химических веществ указывают на местные предприятия, а также являются явным признаком печального состояния экологии в регионе.

(Видеофакт этого явления: )

Сейчас весьма кстати вспомнить все заявления "властей" о “благоприятном” экологическом фоне в областях, о том, как та же СЭС "Л/ДНР" (санитарно-эпидемиологическая станция) каждый месяц заявляла о нормальных показателях проб воды, воздуха и почвы и что гражданам ничего не угрожает. Почему-то сейчас незаконные власти не спешат поднимать эту тему, а ищут повод скинуть всю вину на соседнее государство.

Как уже раньше сообщалось, экология Донбасса сильно страдает от антропогенного влияния. Каждая заброшенная или “вырезанная” шахта, любой выброс химических веществ с промышленных предприятий, любые отключения фильтровальных и других очистных сооружений с каждым днем повергает регион в экологический хаос. Ночь 19 марта приоткрыла завесу лжи и показала действительность - состояние окружающей среды доведено до предела. В дальнейшем, ситуация будет только усугубляться, если только кто-то из тех, кто назвал себя “руководителем” не признает свои ошибки и не попытается исправить ситуацию.