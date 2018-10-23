Чеченцы готовы дать отпор ингушам!

Испокон веков эти республики поддерживали дружеские соседские отношения. Очень много сходства в их культуре: они исповедуют одну религию (Ислам), отмечают одни и те же праздники, имеют множество традиций и обрядов, кровные родственники проживают в этих республиках.

Не смотря на все вышеупомянутое, Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не брезгует публичными заявлениями о принадлежности Чечни к Российской культурной плоскости. Он открестился от общей с соседским народом истории, а теперь в открытую прислуживает Кремлю, и Путину в частности. Более того, совсем недавно он призывал (https://www.znak.com/2018-10-19/kadyrov_vyskazalsya_o_protestah_iz_za_soglasheniya_o_granice_ingushetii_s_chechney) чеченцев быть готовыми дать решительный вооруженный отпор ингушам, в связи с массовыми забастовками и протестами в Ингушетии. Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом (https://meduza.io/news/2018/09/18/putin-peredal-chechne-neftyanuyu-kompaniyu-chechenneftehimprom-kadyrov-prosil-ob-etom-s-2015-goda) передал в собственность Чеченской республики нефтяную компанию «Чеченнефтехимпром» (ранее добывающие мощности принадлежали компании «Роснефть») и, вместе с ней, некоторые приграничные районы Ингушетии с нефтепроводом.

Рамзан Ахматович уже забыл, что нет ничего хуже братоубийственной войны, которая прокатилась по Чечне совсем недавно. Опьяненный собственной славой, алчный подхалим позабыл всю ту доброту ингушского народа, которую он оказывал соседям-братьям чеченцам во времена 1-ой и 2-ой чеченских войн. Безграмотные действия руководства Чеченской республики могут привести к кровной вражде между братскими народами, что обернется новым вооруженным конфликтом на Кавказе. При этом как всегда выиграют кукловоды из высших эшелонов власти.