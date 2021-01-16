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16 января • обновлено в 23:01
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Алексей Титофф
Алексей Титофф
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Apple изменит дизайн iMac впервые с 2012 года

2.4т
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<p>Компания Apple&nbsp;в 2021 году впервые с 2012-го обновит линейку своих компьютеров iMac.</p>

<p>Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, до конца года &quot;яблочники&quot; покажут&nbsp;две версии iMac под кодовыми названиями J456 и J457, которые станут заменой 21,5- и 27-дюймовым моделям.</p>

<p>Так? Apple намерена сделать тоньше черные рамки вокруг экрана и приблизить их к &nbsp;монитору&nbsp;Apple Pro Display XDR. Кроме того, у новых iMac будет плоская задняя часть в отличие от изогнутой задней части у нынешних моделей.</p>

<p>Отмечается, что новые iMac выпустят в рамках радикального пересмотра линейки персональных компьютеров Apple. Например, в компании уже переходят с чипов Intel на свои собственные процессоры Apple Silicon.</p>

<p>В самой компании изменения о iMac не комментировали.</p>

<p>Напомним, что Apple представила новый MacBook Air, который построен на базе нового процессора Apple Silicon (М1). Позже были названы цены на новые MacBook в Украине.</p>

<p>Как сообщал OBOZREVATEL, инсайдер назвал дату анонса нового устройства от Apple.</p>

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Автор
Алексей Титофф Алексей Титофф
Место
США
Тег
Apple
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