Задачка для детей загнала в тупик людей по всему миру

Задачка, заданная ученикам пятого класса в китайской провинции Сычуань, запутала взрослых по всему миру, и они принялись распространять ее по сети.

Так, детей попросили определить возраст капитана судна, учитывая, что на борту находилось 26 овец и 10 козлов. Также есть примечание: "в этом причина того, что Китай живет в 2078 году".

Китайские СМИ отмечали, что дети продемонстрировали рассудительность и креатив при ответе на вопрос. Кто-то писал, что капитану должно быть не менее 18 лет, поскольку иначе ему не позволили бы управлять судном. "Капитану 36 лет. Он довольно нарциссичен, поэтому число животных соответствует его возрасту", — приводила пресса ответ другого ребенка.

Что касается взрослых, то они, чтобы определить возраст капитана, принялись высчитывать общий вес животных и проводить другие математические действия. Однако пользователи сети не приблизились к разгадке, а лишь запутались, пустившись в споры о правильности подсчетов общей массы животных.

При этом в китайской школе первоначально объяснили, что ответа на вопрос не существует, а задачка была придумана, чтобы проверить критическое мышление учеников. Тем не менее, юзеров это не остановило, и они продолжили спорить.

