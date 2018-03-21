Певец Витас устроил стрельбу в Подмосковье: все подробности

В среду, 21 марта, известный российский певец Витас устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле загородного дома в поселке Московской области Барвиха.

"Сегодня в Барвихе Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции", – сообщил источник в правоохранительных органах РИА "Новости".

Находился ли певец в состоянии алкогольного опьянения, неизвестно. Отмечается, что в ГУМВД по Московской области подтвердили информацию о том, что в Одинцовском районе были слышны хлопки.

"По факту хлопков в Одинцовском районе в отношении мужчины 1979 года рождения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", – сказал собеседник агентства.

Позже, сам Витас признался российскому "5 каналу", что действительно стрелял из стартового пистолета по воронам. Зато по словам продюсера певца, его вообще не должно быть в России.

"Мы там просто по воронам стреляли из стартового пистолета. А соседи что-то разнервничались. У них там свои заморочки", – заявил Витас.

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