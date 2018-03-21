Співак Вітас влаштував стрілянину в Підмосков'ї: всі подробиці

У середу, 21 березня, відомий російський співак Вітас влаштував стрілянину вхолосту з пістолета біля заміського будинку в селищі Московської області Барвиха.

"Сьогодні в Барвисі Віталій Грачов, він же співак Вітас, влаштував стрілянину з охолощеного пістолета. Зі співака взяті пояснення у відділі поліції", - повідомило джерело в правоохоронних органах РІА "Новости".

Чи перебував співак в стані алкогольного сп'яніння, невідомо. Відзначається, що в ГУМВС по Московській області підтвердили інформацію про те, що в Одинцовському районі були чутні хлопки.

"За фактом хлопків в Одинцовському районі відносно чоловіка 1979 року народження проводиться перевірка, за підсумками якої буде прийнято процесуальне рішення", - сказав співрозмовник агентства.

Пізніше, сам Вітас зізнався російському "5 каналу", що дійсно стріляв зі стартового пістолета по воронах. Проте за словами продюсера співака, його взагалі не повинно бути в Росії.

"Ми там просто по воронах стріляли зі стартового пістолета. А сусіди щось рознервувалась. У них там свої заморочки", - заявив Вітас.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше російський співак Дмитро Маліков потрапив в гучний скандал з дочкою.