Модель лишилась зубов и ребер ради "сексуальной" внешности

Модель из Венесуэлы, 26-летняя Алейра Авенданьо прославилась в сети шокирующими трансформациями внешности. В погоне за "идеальным" образом девушка удалила зубы и ребра, увеличила грудь и ягодицы.

При этом модель заявила, что подобного рода хирургические вмешательства являются нормой и девушки должны прибегать к ним, чтобы улучшить свое тело. Снимки Авенданьо публикует Daily Mail.

Как отмечает источник, в Венесуэле вопрос женской внешности является чрезвычайно серьезным, с большим уважением в стране относятся ко всемирным конкурсам красоты и призовым местам. Пластические операции нередко дарятся девушкам их же родителями, а среди молодежи можно повстречать юных моделей, которые в свои 15 уже имеют новую грудь, губы или другие части тела.

Так первую пластическую операцию Алейра Аведаньо перенесла в возрасте 19 лет, после чего ложилась на хирургический стол более 20 раз. Девушка увеличила грудь, губы и ягодицы, удлинила шею и скорректировала нос.

Одной из наиболее сложных была операция по удалению всех зубов Аведаньо - их заменили на импланты ради того, чтобы улыбка могла называться идеальной.

После всех изменений девушка стала работать над так называемой осиной талией, Аведаньо начала носить корсет, снимая его за день всего на час, что обернулось мучениями и даже сломанными ребрами.

Когда же корсет стал причиной серьезных повреждений, Аведаньо решила удалить ребра и повторить некоторые процедуры, чтобы добиться фигуры с формой песочных часов.

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