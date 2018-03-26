Модель позбулася зубів і ребер заради "сексуальної" зовнішності

Модель з Венесуели, 26-річна Алейра Авенданьо прославилася в мережі шокуючими трансформаціями зовнішності. У гонитві за "ідеальним" тілом дівчина видалила зуби і ребра, збільшила груди і сідниці.

При цьому модель заявила, що подібного роду хірургічні втручання є нормою і жінки повинні вдаватися до них, щоб поліпшити своє тіло. Знімки Авенданьо публікує Daily Mail.

Як зазначає джерело, в Венесуелі питання жіночої зовнішності є надзвичайно серйозним, з великою повагою в країні ставляться до всесвітніх конкурсів краси і призових місць. Пластичні операції нерідко даруються дівчатам їх же батьками, а серед молоді можна зустріти юних моделей, які в свої 15 вже мають нові груди, губи або інші частини тіла.

Так першу пластичну операцію Алейра Аведаньо перенесла у віці 19 років, після чого лягала на хірургічний стіл більше 20 разів. Дівчина збільшила груди, губи і сідниці, подовжила шию і скоригувала ніс.

Однією з найбільш складних була операція з видалення всіх зубів Аведаньо - їх замінили на імпланти заради того, щоб посмішка могла називатися ідеальною.

Після всіх змін дівчина стала працювати над так званою осину талію, Аведаньо почала носити корсет, знімаючи його за день всього на годину, що обернулося муками і навіть зламаними ребрами.

Коли ж корсет став причиною серйозних пошкоджень, Аведаньо вирішила видалити ребра і повторити деякі процедури, щоб домогтися фігури з формою пісочного годинника.

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