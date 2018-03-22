"Устала от издевательств": девушка с изуродованной ногой стала моделью

Гаитянка Берланж Пресилус стала моделью, несмотря на неизлечимую болезнь, которую девушка прятала от окружающих на протяжении 14 лет.

28 летняя модель с малых лет страдает редким врожденным заболеванием сосудов, известным как синдром Клиппеля-Тренеунай (Klippel-Trenaunay Syndrome). Болезнь со временем начала прогрессировать и изуродовала правую ногу девушки, в связи с чем на нее обрушились многочисленные издевательства со стороны окружающих, передает Daily Mail.

Так, на ноге модели заметно выступающее варикозное расширение вен и огромное темное пятно. Также пораженная конечность существенно отличается в размере от здоровой.

Берланж Пресилус Instagram @bellenge

Берланж много лет прятала от посторонних глаз свою изуродованную ногу. Устав терпеть постоянные издевательства и насмешки, девушка решила стать моделью и разрушить стереотипы о красоте.

"Я думала, что моя нога - это самое уродливое, что может быть на свете. Я устала от издевательств и решила показать миру свою особенность", - рассказала модель.

Гаитянка считает, что люди не должны стремиться выглядеть идеальными.

Берланж Пресилус Instagram @bellenge

"Индустрия хочет, чтобы люди поверили, что совершенство существует и если вы не выглядите как эта девушка в журнале, то вы некрасивы", - заявляет Белланж Пресилус.

Берланж Пресилус Instagram @bellenge

Сейчас девушка живет в Торонто (Канада) и сумела построить успешную карьеру модели. Она снималась в рекламных кампаниях таких известных брендов, как Samsung, Mac и Johnnie Walker и многих других.

Берланж Пресилус Instagram @bellenge

Берланж Пресилус Instagram @bellenge

Как сообщал "Обозреватель", известная канадская модель Винни Харлоу с неизлечимым заболеванием кожи, которая сумела прославиться благодаря шоу "Топ-модель по-американски", продемонстрировала необычные снимки во время отдыха в Майами.