День космонавтики 2020: лучшие поздравления и открытки

Украина и мир 12 апреля 2020 года отпразднуют Международный день полета человека в космос, который также принято называть просто День космонавтики.

Эта дата приурочена к годовщине первого полета человека в космос. Историческое событие произошло 12 апреля 1961 года, когда советский космонавт Юрий Гагарин на борту ракеты "Восток-1" стал первым в мире покорителем космоса.

В этот день принято поздравлять сотрудников космической отрасли, а также всех тех, кто с детства мечтает о недостижимом космосе.

OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления и открытки к этому дню.

holiday-for-you.ru

Поздравляю со Всемирным днём авиации и космонавтики. Желаю высоких и счастливых полётов в жизни, интересных и важных открытий в деятельности, оптимистичного настроения и верных настроек только на победу, чудесных идей и постоянного покорения всё новых и новых просторов таинственного космоса.

Дом Солнца

Во Всемирный день авиации и космонавтики хочу пожелать чистого и ясного неба, космических просторов счастья и вдохновения. Пусть звёзды указывают верный путь к успеху, пусть каждый день радует новыми открытиями, крутыми взлётами к облакам сокровенных мечтаний души и сердца.

Дом Солнца

Поздравляем с профессиональным праздником всех тех мужественных и верных долгу людей, чья повседневная работа связана с небом, авиацией и космонавтикой. Пусть ваши мечты и стремления всегда будут высокими, ваше здоровье и самочувствие позволяет вам на долгие годы быть в строю, а ваши близкие радуют вас заботой и теплотой души.

sintesis.mx

Поздравляю с праздником высоких и красивых полётов, со Всемирным днём авиации и космонавтики. Желаю невероятного прилива сил и постоянного потока интересных мыслей, желаю непрерывного успеха в деятельности и громкой славы в этой отрасли. Пусть жизнь прекрасно сочетает удачные взлёты, счастливые полёты и благополучные приземления.

chitatetocruto.blogspot.com

Поздравляю со Всемирным днём авиации и космонавтики. Желаю счастья, больше Вселенной, любви, ярче мерцания звёзд, удачи со скоростью вращения Земли, перспектив космических масштабов для развития в деятельности и процветания в жизни.

kartinki.info

Поздравляю со Всемирным днём авиации и космонавтики. Желаю рассекать по воздушным пространствам успеха, словно стальная птица — также гордо и уверенно, желаю, будто космический корабль, открывать всё новые тайны Вселенной и целого счастья. А также желаю бесконечной любви к семье, работе и своей жизни, нескромной удачи и ярких, как звёзды, побед!

Xvatit.com

Поздравляю с днем авиации и космонавтики! Желаю чистого неба, высоких полетов, удачных приземлений. Пусть покоряются новые вершины и осваиваются новые просторы. Желаю поймать за хвост комету удачи и никуда не отпускать!

Студия Артемия Лебедева

С днем авиации и космонавтики! Пусть небо над Вами будет чистым и ясным. Пусть сбудется мечта и звезды станут ближе, а необъятный космос и далекие планеты пусть покорятся вам.

cardsgif.ru

Поздравляю со Всемирным днём авиации и космонавтики. Будь самой яркой, весёлой, чудесной планетой в нашем космосе. Желаю успешных полётов и невероятных прорывов, чудесных идей и космических возможностей. И пусть твой звёздный час никогда не кончается!

Открытки

Поздравляю со Всемирным днём авиации и космонавтики. Желаю блистать своими талантами, ярче, чем звёзды, желаю добиваться всех своих целей быстрее, чем вращается Земля. Также желаю высоких полётов в мечтах и надеждах и успешных полётов в космическом пространстве счастья.

По материалам: Pozdravok, Vampodarok, Womanadvice.

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