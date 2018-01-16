16 января: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 16 января в Украине и мире.

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Что 16 января празднуют в Украине и в мире

Всемирный день "The Beatles".

День Ледовара

Кто из знаменитостей родился 16 января

В 1966 году во Львове родился всемирно известный скрипач Василь Попадюк.

Львівська газета

Родился в семье артистов. С семи лет Василий учился в Киевской специализированной музыкальной школе имени Николая Лысенко. Затем поступил в Киевскую консерваторию им. П. Чайковского, откуда на последнем курсе перевелся на заочное отделение Львовской музыкальной академии им. Н. Лысенко.

Военную службу отбывал в Киеве в ансамбле песни и танца, который постоянно давал концерты для ликвидаторов Чернобыльской катастрофы. Позже врачи рекомендуют Василию Попадюку сменить место жительства в 1988 году. Он едет на работу в Москву. Здесь в "Театре музыки народов мира" под руководством Владимира Назарова он овладел игрой на десяти новых национальных инструментах мира, научился искусству перевоплощения. В 1993 вернулся в Киев, где играл в ансамбле "Гопак", сотрудничал с Государственным цыганским театром "Романс".

С 1997 года живет и работает в Торонто (Канада). Женат на дочери украинского политика Степана Хмары Соломии и имеет трех дочерей - Моряну, Софию и Катю.

В 2003 году принял участие в телевизионном шоу "Большая музыкальная канадская мечта", где соревновался с 15 тысячами других скрипачей. В финале выполнял гуцульскую фантазию и занял второе место.

В 1974 году в Лондоне родилась супермодель Кейт Мосс.

В 14 лет Кейт заметила в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка директор лондонского агентства "Сторм" Сара Дукас, которая пригласила её попробовать себя в качестве модели. И уже через два года Кейт появилась на обложке журнала "Фейс". Долгое время сотрудничала с американской маркой "Кельвин Кляйн", что сделало её супермоделью.

Мосс сломала монополию высоких "супермоделей" конца 1980-х — начала 1990-х годов (Линда Евангелиста, Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Надя Ауэрман), прославившихся своим видом недоступных и гламурных "богинь". С популярностью Кейт наступила эпоха очень худых моделей-подростков. Именно с середины 1990-х на подиумах мира стали появляться все более юные девушки-модели, чей возраст не превышал 16 или даже 14 лет. Успех Мосс также объясняют тем, что она выглядит не "богиней", а нормальной девушкой, которая зарабатывает себе на жизнь показами одежды.

Кейт Мосс заработала свой первый миллион в возрасте 20 лет, в 2000 году её назвали самой высокооплачиваемой моделью мира (её заработок оценивался в 14,8 миллионов долларов), один только контракт с "Шанель" принес ей, по подсчетам журнала "Форбс", 5 миллионов долларов за 4 года.

Не замужем, детей нет.

Что интересного в мире произошло 16 января

1918 - Центральная Рада приняла закон о создании украинской добровольческой армии

1919 - Украинская Директория объявила войну большевистской России

1984 - Майкл Джексон получил 8 статуэток "Грэмми" за альбом Thriller.

2014 - в Украине приняты "законы о диктатуре" ( "законы 16 января").

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