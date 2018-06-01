За вождение под наркотиками: у украинца забрали права на 10 лет

В Украине суд на 10 лет лишил права управления транспортными средствами злостного правонарушителя. Мужчина был пойман на вождении в состоянии наркотического опьянения, а ранее неоднократно нарушал ПДД.

Также суд наложил на нарушителя штраф в размере 40 800 грн, сообщает "Судебная власть Украины".

Суд лишил нарушителя водительских прав на 10 лет pixabay.com

15 мая в Терновский районный суд г. Кривого Рога поступило четыре протокола о привлечении гражданина Г. к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, составленных работниками патрульной полиции в период с апреля по май 2018 года.

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Судом было установлено, что гражданин Г. уже шесть раз подвергался административному взысканию в виде штрафа в сумме 10 200 грн за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения в период с ноября 2017 по февраль 2018 года.

Сам правонарушитель, будучи уведомленным о дате и времени рассмотрения дела, в суд не явился.

Изучив доказательства, приобщенные к материалам дела, в том числе видеозапись с бодикамер работников патрульной полиции, суд пришел к выводу о необходимости наложения на виновного административного взыскания в виде штрафа в размере 40 800 грн с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет.

Нарушитель может обжаловать постановление в апелляционном суде.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Верховной Раде предлагают усилить ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения.