За керування під наркотиками: у українця забрали права на 10 років

В Україні суд на 10 років позбавив права керування транспортними засобами злісного правопорушника. Чоловік був спійманий на керуванні в стані наркотичного сп'яніння, а раніше неодноразово порушував ПДР.

Також суд наклав на порушника штраф в розмірі 40 800 грн, повідомляє "Судова влада України".

Суд позбавив порушника водійських прав на 10 років pixabay.com

15 травня до Тернівського районного суду м. Кривого Рогу надійшло чотири протоколи про притягнення громадянина Г. до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння, складених працівниками патрульної поліції в період з квітня по травень 2018 року.

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Судом було встановлено, що громадянин Г. вже шість разів піддавався адміністративному стягненню у вигляді штрафу в сумі 10 200 грн за керування транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння в період з листопада 2017 року по лютий 2018 року.

Сам правопорушник, будучи повідомленим про дату та час розгляду справи, до суду не з’явився.

Вивчивши докази, долучені до матеріалів справи, в тому числі відеозапис з бодікамер працівників патрульної поліції, суд прийшов до висновку про необхідність накладення на винного адміністративного стягнення у виді штрафу в розмірі 40 800 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років.

Порушник може оскаржити постанову в апеляційному суді.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Верховній Раді пропонують посилити відповідальність за керування в стані алкогольного сп'яніння.