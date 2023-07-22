Британцы шутят, что их высшее государственное руководство всегда принимает правильные решения. И добавляют – "...после того, как переберет все неправильные".

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У нас, к сожалению, в основном останавливаются на этапе "перебора".

Далее текст на языке оригинала.

Одним з таких прикладів можна назвати введення до Кримінального кодексу статті щодо колабораціонізму.

Безумовно, кримінальна відповідальність громадян за добровільну співпрацю з ворогом повинна бути.

Питання викликає обраний для цього шлях.

Свого часу мені прийшлося неодноразово попереджати про ризики, пов'язані як із самим фактом запровадження відповідної норми, так і з обраними формулюваннями (посилання на деякі матеріали, в тому числі, на доповідь по цій темі, додаються).

І ось тепер удар прийшов, звідки не чекали – від представника так милих нашій владі "міжнародних експертів".

Процитую слова Ноель Калхун, в.о. Голови Моніторингової місії ООН з прав людини:

"Чинний закон [про відповідальність за колабораціонізм] встановлює кримінальну відповідальність за діяльність громадян, необхідну для підтримки нормального життя, проте розпливчаті й неточні положення означають, що мешканці окупованої території не мають чіткої інформації про те, як правильно регулювати свою поведінку. Такі недоліки негативно впливають на соціальну згуртованість і перспективи реінтеграції".

Час зробити відповідні висновки?