7 разбитых машин, пострадавшие люди, в том числе и сломанный позвоночник, все это итоги только одного ДТП, которое случилось в Запорожье в мае этого года.

На первый взгляд за подобный инцидент виновник должен понести самое суровое наказание, тем более, что виновник аварии был за рулем в нетрезвом виде, но особенности нашего законодательства таковы, что Евгений Пастухов, по прозвищу "Шрам" получил два года условно.

Суд, разбирающий подобные происшествия, в последнюю очередь смотрит на количество разбитых машин и сумму материального ущерба. В первую очередь внимание суда привлекает наличие или отсутствие человеческих жертв. Заголовки в СМИ могут быть сколь угодно громкими, но даже если есть 100 разбитых машин, но никто не пострадал, виновник инцидента, практически наверняка, не понесет уголовного наказания.

Не так все просто и с пострадавшими. Уголовная ответственность по 286 статье предусматривает наличие травм средней тяжести, тяжелой степени или смерть. В случае смерти или тяжелой степени телесного повреждения виновному грозит от трех до восьми лет, в случае средней степени тяжести телесного повреждения – до трех лет. Но и здесь есть свои "но".

Если пострадавший, получивший повреждения средней степени тяжести, на суде признает наличие помощи со стороны виновника аварии и просит суд о назначении минимального наказания, то, как правило, суд идет на встречу таким просьбам.

Кроме того известны случаи когда врачи, по совместной "просьбе" виновника происшествия и потерпевшего квалифицировали повреждения тяжелой степени как средние, что давало возможность в суде просить о более легком наказании.

В случае с Пастуховым все эти условия были соблюдены. Пастухов не скрывался с места аварии, оказывал материальную помощь пострадавшим, оплатил проведение экспертиз и выплатил штраф. В результате, идя на встречу просьбе потерпевшего, суд назначил минимально возможное наказание по данной статье - два года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год.

Таким образом, Пастухов будет освобожден от наказания в случае, если в течение года не совершит нового преступления.

В настоящее время Верховная Рада рассматривает изменения как раз в эту самую 286 статью УК. Депутаты предлагают, в случае если водитель совершил аварию в пьяном виде, сажать преступника, минимум, на 8 лет. Законопроект уже прошел первое чтение, но его принятие и вступление в силу новшеств еще дело будущего, а пока украинское законодательство крайне либерально относится к нарушителям подобного рода.

Подводя итог, хочу посоветовать – если Вы, не дай Бог, попали в аварию или дорожно-транспортное происшествие, первое, что делайте после вызова скорой помощи – звоните адвокату. В этом случае Ваши шансы получить компенсацию резко возрастают.

Запишите себе номер телефона адвоката и пусть Вы им никогда не воспользуетесь, но в критической ситуации это может спасти Вас!