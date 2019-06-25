Поскаржилася Савченко: КСУ пішов на серйозні поступки в законі проти тероризму

Конституційний суд України у вівторок, 25 червня, визнав неконституційним положення Кримінально-процесуального кодексу, за яким була арештована нардеп Надія Савченко.

Про це повідомляється на сторінці самої Савченко у Facebook. Вказується, що рішення було прийнято за її скаргою. "За" проголосували 10 (із 16-ти) суддів.

Положення, що розглядалося судом, міститься в ч. 5 ст. 176 КПК і передбачає, що до підозрюваних у тероризмі не може застосовуватися більш м'яке обмеження, ніж утримання під вартою (арешт). Суд цю норму скасував.

Ілюстрація. КСУ прийняв рішення за скаргою Савченко Колаж

Відзначимо, скарга на цей пункт від групи громадян, серед авторів якої, зокрема, Савченко, а також колишній голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук, надійшла в КСУ у травні 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 березня 2018 року Володимира Рубана затримали на КПП Зайцеве з арсеналом зброї, яку він віз із непідконтрольною території Донбасу.

Депутату Надії Савченко інкримінували змову з Рубаном, екс-ватажком "ДНР" Олександром Захарченком і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим із метою державного перевороту. У їх плани нібито входив обстріл будівлі Верховної Ради.

16 квітня 2019 року Надію Савченко та Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі суду.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!