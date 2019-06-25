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Поскаржилася Савченко: КСУ пішов на серйозні поступки в законі проти тероризму

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Конституційний суд України у вівторок, 25 червня, визнав неконституційним положення Кримінально-процесуального кодексу, за яким була арештована нардеп Надія Савченко.

Про це повідомляється на сторінці самої Савченко у Facebook. Вказується, що рішення було прийнято за її скаргою. "За" проголосували 10 (із 16-ти) суддів.

Положення, що розглядалося судом, міститься в ч. 5 ст. 176 КПК і передбачає, що до підозрюваних у тероризмі не може застосовуватися більш м'яке обмеження, ніж утримання під вартою (арешт). Суд цю норму скасував.

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Ілюстрація. КСУ прийняв рішення за скаргою Савченко

Ілюстрація. КСУ прийняв рішення за скаргою Савченко

Колаж

Відзначимо, скарга на цей пункт від групи громадян, серед авторів якої, зокрема, Савченко, а також колишній голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук, надійшла в КСУ у травні 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 8 березня 2018 року Володимира Рубана затримали на КПП Зайцеве з арсеналом зброї, яку він віз із непідконтрольною території Донбасу.

  • Депутату Надії Савченко інкримінували змову з Рубаном, екс-ватажком "ДНР" Олександром Захарченком і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим із метою державного перевороту. У їх плани нібито входив обстріл будівлі Верховної Ради.

  • 16 квітня 2019 року Надію Савченко та Володимира Рубана звільнили з-під варти в залі суду.

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Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
Теги
Конституційний суд УкраїнитероризмЗаконодавствополітика
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ivanov koly
ivanov koly
Надя все равно скоро назад в тюрьму. такие больные на голову никакой власти не нужны
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Нарушение прав человека... Террорист, как и Кацaп - не человек!
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леня зе
леня зе
агент фсб пуля напомнила о себе
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