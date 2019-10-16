Позбавлять грошей і надбавок: монобільшість Ради придумала покарання для прогульників

У Верховній Раді посилили відповідальність народних депутатів за прогули. Тепер їм загрожує позбавлення виплат і заробітної плати. Все контролюватиме глава парламенту, а також електронна система реєстрації.

Що конкретно ухвалили нардепи і як у парламенті посилили дисципліну – у матеріалі OBOZREVATEL.

Працювати безкоштовно?

Народні обранці ухвалили проєкт закону 1035-2, який вносить низку змін і покликаний контролювати народних депутатів. За рішення проголосувало 265 членів парламенту, серед них –229 від монобільшості фракції "Слуга народу".

Якщо член парламенту протягом місяця без важливих причин прогуляв більш ніж 30% засідань (або половину комітетів), то його позбавляють компенсації за виконання депутатських повноважень.

Йдеться про ті гроші, які виділяють із бюджету на проживання (близько 20 тисяч гривень), зв'язок, транспортні витрати тощо. Суми виходять пристойні, місцями досягаючи сотень тисяч гривень. Наприклад, за серпень 2018 року, як пише Чесно, 172 нардепи минулого скликання отримала компенсацію у розмірі 3,53 мільйонів гривень. Тепер же ці гроші просто анульовуватимуть, якщо нардеп не приходить на робоче місце.

Ще одна цікава норма закону – позбавляти народних обранців заробітної плати за пропуск понад 70% голосувань під час ухвалення рішень. А зарплати в обранців у рази більші, ніж у середньостатистичних українців.

Наприклад, голови фракцій і груп отримали за вересень 2019 року такі суми (без вирахування податків):

Очікується, що норми набудуть чинності вже з 1 листопада 2019 року.

Як іще хочуть контролювати нардепів?

Раніше президент України Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті проєкт закону 1027, який прописує модель контролю за нардепами – позбавляти мандатів за кнопкодавство відразу, без зайвих розмов і попереджень. У перший день роботи нового парламенту президент Володимир Зеленський подав законопроєкт №1027, який передбачає зміни до Конституції.

Текст доповнений і іншими причинами, які стають основою для позбавлення депутатського мандата:

Кнопкодавство – неперсональне голосування народного депутата, факт якого має встановлювати суд.

Прогули – відсутність без поважних причин на третині пленарних засідань Ради або комітетів парламенту протягом однієї сесії. В такому разі повноваження нардепа припиняє Верховний суд.

Переїзд в іншу країну для постійного проживання і припинення громадянства України. В такому разі його повноваження припиняє Верховна Рада.

Дивіться відео на тему:

За цей проєкт вже проголосували, але він поки що не набув чинності. Так чи інакше питання з відповідальністю за кнопкодавство на цьому етапі ще не вирішене. Юридично притягнути когось до відповідальності не можна. Всі чекають на рішення Конституційного суду.

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