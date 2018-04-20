Какие справки нужны для зачисления в детский сад - в Минобразования объяснили

Для зачисления ребенка в детский сад теперь нужно будет подавать справку с информацией о результатах медицинского осмотра и рекомендациями относительно занятий физкультурой.

Эта же справка подается и при поступлении в школу, разъясняют в Министерстве образования и науки Украины.

Ранее Министерство здравоохранения Украины отменило форму первичной учетной документации "Медицинская карта ребенка (для дошкольного и общеобразовательного учебных заведений)" - форма № 026/о. Вместо нее для зачисления в школу нужна справка формы № 086-1/о - "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра".

По решению Минздрава, справку этой же формы - № 086-1/о - нужно будет подавать и для зачисления ребенка в детский сад.

Кроме того, для зачисления в детский сад родители также должны подать карту профилактических прививок ребенка. Это справка формы № 063/о.

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