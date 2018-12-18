Украинцы могут получить новый выходной: когда примут и сколько отдохнем в 2019-м

Украинцы в 2019 году могут получить новый выходной. В Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона, который официально признает 15 декабря Днем духовного единства.

Будут ли украинцы отдыхать больше и какой в этом смысл — разбирался OBOZREVATEL.

Что предлагают?

На сайте парламента уже опубликован законопроект № 9407. Его главная цель — на официальном общегосударственном уровне признать 15 декабря выходным днем. Автор идеи внефракционный нардеп Сергей Мищенко уверен, что этот день войдет в историю Украины как День духовного единства.

Ведь именно в субботу, 15 декабря, в Украине состоялся Объединительный Собор, который избрал нового главу единой поместной православной церкви.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний, Петр Порошенко и Андрей Парубий

“Для миллионов украинских верующих, которые с нетерпением ждали этого события в Украине и за рубежом, этот день навсегда стал Днем духовного единства, самостоятельности украинской церкви, которая после более тысячелетнего пребывания в составе других больший церквей, завоевала свое право на независимость”, — говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта также уверен, что утверждение 15 декабря официальным выходным днем поможет “уменьшить влияние иностранной пропаганды и поспособствует национальному единению, обеспечению духовной и национальной безопасности Украины".

Проголосуют ли?

Как считает заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко, народный депутат Алексей Гончаренко, идея увеличить количество выходных дней не найдет особой поддержки в парламенте. Несмотря на то, что факт объединения церкви важен, вопрос о дополнительном выходном вряд ли дойдет даже до голосования в Раде.

Иного мнения придерживается народный депутат от “Народного фронта” Тарас Креминь. По словам нардепа, идея имеет определенные перспективы.

“Идея введения Дня духовного единства чрезвычайно важна для утверждения единой поместной украинской церкви, восстановление ее самостоятельности, целостности и роли в современном мире. Законопроект имеет перспективы при условии консолидации парламента”, — пояснил OBOZREVATEL Креминь.

В целом, на нынешнем этапе перед парламентом стоит много вызовов и важных законопроектов. Поэтому голосование за введение еще одного выходного дня выглядит маловероятным. К тому же проект должен пройти процедуру двух чтений, что непременно затянется на несколько месяцев.

Сколько будут отдыхать в Украине в 2019-м?

В Кодексе законов Украины “О труде” и так указано 11 выходных дней. На Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать 24 и 25 декабря (Католическое рождество), с 30 декабря по 1 января, а также с 5 по 7 января.

Остается в силе и 8 марта — Международный женский день. Выходным будет и 1 мая (День труда), а также 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Официальные праздники в Украине

Государственные праздники 28 июня (День Конституции) и 24 августа (День независимости Украины), а также 14 октября (День защитника Украины) станут для украинцев выходными.

Не стоит забывать и о религиозных праздниках. Так, в 2019 году украинцы будут отдыхать 28 апреля (Пасха) и 16 июня (Троица).

Как отдыхают в Европе?

По сравнению со странами Европы, в Украине среднее количество выходных. Так, к примеру, в соседней Словакии на государственном уровне закреплено 15 выходных, в Словении, Чехии и Черногории — 13 дней, в Литве, Латвии и Румынии — 12.

Меньше всего в Европе, как ни странно, отдыхают жители самых социальных государств: в Нидерландах — 7 выходных, в Швеции и Германии — 9, в Дании, Норвегии, Финляндии и Эстонии — 10. В соседней с Украиной Беларуси лишь 9 выходных.