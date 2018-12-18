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Украинцы могут получить новый выходной: когда примут и сколько отдохнем в 2019-м

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Украинцы в 2019 году могут получить новый выходной. В Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона, который официально признает 15 декабря Днем духовного единства.

Будут ли украинцы отдыхать больше и какой в этом смысл — разбирался OBOZREVATEL.

Что предлагают?

На сайте парламента уже опубликован законопроект № 9407. Его главная цель — на официальном общегосударственном уровне признать 15 декабря выходным днем. Автор идеи внефракционный нардеп Сергей Мищенко уверен, что этот день войдет в историю Украины как День духовного единства.

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Ведь именно в субботу, 15 декабря, в Украине состоялся Объединительный Собор, который избрал нового главу единой поместной православной церкви.

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний, Петр Порошенко и Андрей Парубий

Митрополит Епифаний, Петр Порошенко и Андрей Парубий

“Для миллионов украинских верующих, которые с нетерпением ждали этого события в Украине и за рубежом, этот день навсегда стал Днем духовного единства, самостоятельности украинской церкви, которая после более тысячелетнего пребывания в составе других больший церквей, завоевала свое право на независимость”, — говорится в пояснительной записке.

Автор законопроекта также уверен, что утверждение 15 декабря официальным выходным днем поможет “уменьшить влияние иностранной пропаганды и поспособствует национальному единению, обеспечению духовной и национальной безопасности Украины".

Проголосуют ли?

Как считает заместитель главы фракции Блок Петра Порошенко, народный депутат Алексей Гончаренко, идея увеличить количество выходных дней не найдет особой поддержки в парламенте. Несмотря на то, что факт объединения церкви важен, вопрос о дополнительном выходном вряд ли дойдет даже до голосования в Раде.

Иного мнения придерживается народный депутат от “Народного фронта” Тарас Креминь. По словам нардепа, идея имеет определенные перспективы.

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“Идея введения Дня духовного единства чрезвычайно важна для утверждения единой поместной украинской церкви, восстановление ее самостоятельности, целостности и роли в современном мире. Законопроект имеет перспективы при условии консолидации парламента”, — пояснил OBOZREVATEL Креминь.

Украинцы могут получить новый выходной: когда примут и сколько отдохнем в 2019-м

В целом, на нынешнем этапе перед парламентом стоит много вызовов и важных законопроектов. Поэтому голосование за введение еще одного выходного дня выглядит маловероятным. К тому же проект должен пройти процедуру двух чтений, что непременно затянется на несколько месяцев.

Сколько будут отдыхать в Украине в 2019-м?

В Кодексе законов Украины “О труде” и так указано 11 выходных дней. На Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать 24 и 25 декабря (Католическое рождество), с 30 декабря по 1 января, а также с 5 по 7 января.

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Остается в силе и 8 марта — Международный женский день. Выходным будет и 1 мая (День труда), а также 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Официальные праздники в Украине

Официальные праздники в Украине

Государственные праздники 28 июня (День Конституции) и 24 августа (День независимости Украины), а также 14 октября (День защитника Украины) станут для украинцев выходными.

Не стоит забывать и о религиозных праздниках. Так, в 2019 году украинцы будут отдыхать 28 апреля (Пасха) и 16 июня (Троица).

Как отдыхают в Европе?

По сравнению со странами Европы, в Украине среднее количество выходных. Так, к примеру, в соседней Словакии на государственном уровне закреплено 15 выходных, в Словении, Чехии и Черногории — 13 дней, в Литве, Латвии и Румынии — 12.

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Меньше всего в Европе, как ни странно, отдыхают жители самых социальных государств: в Нидерландах — 7 выходных, в Швеции и Германии — 9, в Дании, Норвегии, Финляндии и Эстонии — 10. В соседней с Украиной Беларуси лишь 9 выходных.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персона
Алексей Гончаренко
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А день горячей воды?
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