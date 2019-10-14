Перенести День Независимости? Какое решение предлагают в Раде

В Украине снова предлагают перенести День Независимости. С идеей выступила националистическая партия “Свобода” и ее народный депутат Оксана Савчук. Новая дата, прописанная в законопроекте, не 24 августа, а 22 января.

Почему такая идея появилась в парламенте и есть ли у нее шансы — разбирался OBOZREVATEL.

В чем суть законопроекта

В поданном 3 октября проекте закона указано, что дату празднования необходимо перенести на 22 января. Автор считает, что за основу нужно взять дату подписания 4 Универсала УНР и фактическое создание Украины, произошедшее в начале 1918 года. Но из-за того, что Украина де-факто “была оккупирована” до 1991 года, в стране как таковой не было официальной независимости.

“Оккупацию территорий Украинской Народной Республики осуществляли РСФСР, а затем СССР, Польская Республика, Чехословацкая Республика, Королевство Румыния, Королевство Венгрия, Германская империя”, — говорится в пояснительной записке.

24 августа 1991 следует считать, по задумке инициаторов, как Днем восстановления украинской государственности и ежегодно отмечать его как государственный праздник.

Что думают историки и юристы

Это не первая попытка перенести День Независимости. В прошлом созыве нардепы уже проталкивали идею изменения даты праздника, но реального эффекта у поданного законопроекта не было. Его попросту не рассмотрели на пленарном заседании. В этот раз, по словам самой Оксаны Савчук, подан примерно схожий законопроект, призванный восстановить “историческую справедливость”.

"Я думаю, часть людей понимает, что это наша история. Мы ничего такого не предлагаем, только историческую справедливость. Мы отмечаем 22 января как День Соборности. Мы эту дату исторически отмечаем в Украине, и 24 августа мы тоже предлагаем также продолжить отмечать, просто назвать Днем восстановления Независимости. То есть ничего глобально в стране не изменится", – объяснила Савчук в эфире ObozTv.

Правда, ранее же историк Павел Гай-Нижник пояснял в комментарии OBOZREVATEL, что последний Универсал был подписан 25 января.

"IV Универсал был принят 25 января, просто подписан более ранней датой из-за переговоров в Брест-Литовске. Если говорить еще подробнее, то 22 января также было восстановлено украинскую государственность. То есть это масло масляное, к тому же и сама Центральная Рада приняла постановление об отмечании этого праздника как Дня восстановления Независимости. В этом есть логика, но нет никакого смысла.

Майдан Незалежности

Эту дату мы празднуем как День Соборности, а День восстановления Независимости следует оставить на 24 августа. Потому 22 января - более историческая дата и здесь идет акцент на соединение, потому что УНР сама была создана III Универсалом. Другой вопрос, в законодательных документах стоило указать текучесть Украинского государства с давних времен, в том числе как наследницы УНР и Украинской державы Гетмана Скоропадского", — рассказал историк.

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Юрист Александр Марусяк считает, ко Дню независимости 24 августа есть больше смысла добавить День народовластия 1 декабря, а не отдельный "День независимости" 22 января.

"Именно 24 августа 1991 Верховный Совет УССР провозгласили независимость Украины и создание самостоятельного государства, а 1 декабря на всеукраинском референдуме народ Украины поддержал это решение Верховной Рады. И именно после этого референдума Украину начали признавать другие государства.

А относительно УНР, то Украина, согласно закону, является полным правопреемником УССР (в том числе и о месте в ООН), а не УНР. В Акте провозглашения Независимости и так уже упоминается о продлении тысячелетнюю традицию государственного строительства в Украине, а УНР — это был лишь один из этапов нашей борьбы за независимость", — пояснил он в комментарии OBOZREVATEL.

В целом, учитывая, что данный проект закона не был поддержан монобольшинством, шансов у него практически нет. Вероятно, что рассмотрение законопроекта попросту "зависнет" в комитетах парламента.

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