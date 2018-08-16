Вырывает ногти клиентам: маникюрщица-самоучка из России ужаснула своими методами

Мастер маникюра-самоучка из Росии вырывала ногти своим моделям в полевых условиях, после чего некоторые попадали в больницу под капельницу.

Женщину зовут Елена Дзык и она занималась "лечением" врослых и поврежденных ногтей, а также проводила семинары по России. Елена - самоучка и работала в салоне без лицензии, пишет Cosmopolitan.

На курсах женщина рассказывала и показывала ученицам, как отрывать ногти клиентам, чтобы под ними не скапливались бактерии, вызывающие рак и диабет. У некоторых моделей она обнаруживала "гранулему" — образование, которое быстро разрастается, является, по ее словам, причиной многих заболеваний и требует удаления. Дзык вырывала ногти моделям в антисанитарных условиях на глазах у аудитории. После хирургического вмешательства многим становилось плохо.

Пострадавшие и ученицы Елены стали делиться подробностями пугающих мастер-классов в соцсетях и даже создали свою группу.

Осторожно! Фото не для слабонервных (если вы считаете это неприемлемым, предлагаем посмотреть веселое видео о танцующих в грязи фермерах).

"А хотите узнать, что происходит с моделями Елены Дзык? Я одна из них. Жесткая гранулема, примерно так. В конце я еще бодро с костылем в пакете ухожу. А вот потом… Температура 38−40 градусов две недели, к врачам обращаться нельзя, использовать только купленные у нее средства. <…> Обезболивает таким количеством ультракаина, что я закаленная трамадолом (периодами до четырех уколов в день) бегу к белому брату-унитазу. Мне ногти до основанья выковыривают, а я на диванчике засыпаю. Все 10 пальцев! На гнойники мне говорят, что так должно быть (я очень плохо вижу) и я верю, ее голос действует на меня как удав на кролика. Результат, когда я потеряла сознание и попала в больницу через 13 дней, — мне 6 часовую капельницу поставили", - рассказала модель Жанна Борисовна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт заявил, что маникюр – это микрооперация.