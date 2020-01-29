У Кейт Миддлтон поднялась юбка на ветру: курьезные фото

У герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон поднялся подол юбки во время визита в детскую больницу.

Так, курьезные фотографии уже появились в сети.

Кейт Миддлтон Getty

Как стало известно, Миддлтон выбрала для публичного мероприятия твидовый костюм от Dolce&Gabbana, который состоял из короткой юбки и пиджака. Однако в тот момент, когда Кейт выходила из автомобиля, подол ее юбки неожиданно поднялся от ветра.

Кейт Миддлтон Getty

Кейт Миддлтон Getty

Впрочем, Миддлтон достойно вышла из ситуации, и быстро подхватила края юбки.

Кейт Миддлтон Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила воскресную службу в церкви в Сандрингеме, где столкнулась с предпологаемой любовницей принца Уильяма Роуз Ханбери.

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