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29 января • обновлено в 11:21
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У Кейт Миддлтон поднялась юбка на ветру: курьезные фото

3.1т
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У герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон поднялся подол юбки во время визита в детскую больницу.

Так, курьезные фотографии уже появились в сети.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Getty

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Как стало известно, Миддлтон выбрала для публичного мероприятия твидовый костюм от Dolce&Gabbana, который состоял из короткой юбки и пиджака. Однако в тот момент, когда Кейт выходила из автомобиля, подол ее юбки неожиданно поднялся от ветра.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Getty

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Getty

Впрочем, Миддлтон достойно вышла из ситуации, и быстро подхватила края юбки.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила воскресную службу в церкви в Сандрингеме, где столкнулась с предпологаемой любовницей принца Уильяма Роуз Ханбери.

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Автор
Анна Михно
Персона
Кейт Миддлтон
Место
Великобритания
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