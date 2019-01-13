Как поздравить в Старый Новый год: открытки, гифки и стихи

С 13 на 14 января отмечается Старый Новый год, который в народе также знают как Меланки и Василия.
OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки, гифки и смс-поздравления для того, чтобы вы могли поприветствовать своих близких и друзей, даже если они далеко от вас.
Открытка
listivki.olkol.com
В Старый Новый год хочется пожелать как можно больше исполнившихся старых желаний. Пусть по-новому блестят счастьем глаза, по-новому крепнет здоровье, появляются новые желания и цели. И пусть друзья будут по-старому преданными, верность любимых — так же безгранична, а жизнь — прекрасна!
Открытка
virchi.pp.net.ua
В добрый Старый Новый год
Пусть тебе с лихвой везет,
Сказка не кончается,
Отдых продолжается!
За столом пусть будет жарко,
И опять мешки, подарки,
Тайные гадания – сбудутся желания!
Открытка
cards.tochka.net
Сею, сею, насеваю
Вам добра на год вперед.
Пусть приносит много счастья
Щедрый Старый Новый год.
Открытка
cards.tochka.net
Поздравляю со Старым Новым годом и желаю, чтобы этот год был богат на удачу и успех, чтобы грядущие перемены были только к лучшему, чтобы предстоящие дни были только счастливыми.
Открытка
pryvitannya.com
Наступает Старый Новый год
И приносит радость и гармонию,
Пусть избавит праздник от хлопот,
А подарит счастье и здоровье.
Открытка
listivki.olkol.com
Вас со Старым Новым годом!
Пусть игривым хороводом
В жизнь войдут удача, смех
И невиданный успех!
Открытка
listivki.olkol.com
Открытка
infodays.ru
Пусть Старый Новый год
Вам счастье принесет,
Спокойствия чуть-чуть.
Укажет верный путь,
Исполнит все мечты,
Добавит красоты,
Прольет в сердца любовь,
Здоровья капнет в кровь.
И каждый миг и час
Старается для вас!
Открытка
infodays.ru
Открытка
listivki.olkol.com
Открытка
dobroanim.com
Открытка
allwomens.ru
Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие удачные и неудачные дни этого месяца согласно лунному календарю 2019 года ожидают огородников и садоводов-любителей.
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