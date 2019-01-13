МоваЯзык
Регистрация
ШоуКияни

/Женский журнал

Как поздравить в Старый Новый год: открытки, гифки и стихи

601Читать материал на украинском

С 13 на 14 января отмечается Старый Новый год, который в народе также знают как Меланки и Василия.

OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки, гифки и смс-поздравления для того, чтобы вы могли поприветствовать своих близких и друзей, даже если они далеко от вас.

Открытка

Открытка

listivki.olkol.com

В Старый Новый год хочется пожелать как можно больше исполнившихся старых желаний. Пусть по-новому блестят счастьем глаза, по-новому крепнет здоровье, появляются новые желания и цели. И пусть друзья будут по-старому преданными, верность любимых — так же безгранична, а жизнь — прекрасна!

Открытка

Открытка

virchi.pp.net.ua

В добрый Старый Новый год

Пусть тебе с лихвой везет,

Сказка не кончается,

Отдых продолжается!

За столом пусть будет жарко,

И опять мешки, подарки,

Тайные гадания – сбудутся желания!

Открытка

Открытка

cards.tochka.net

Сею, сею, насеваю

Вам добра на год вперед.

Пусть приносит много счастья

Щедрый Старый Новый год.

Открытка

Открытка

cards.tochka.net

Поздравляю со Старым Новым годом и желаю, чтобы этот год был богат на удачу и успех, чтобы грядущие перемены были только к лучшему, чтобы предстоящие дни были только счастливыми.

Открытка

Открытка

pryvitannya.com

Наступает Старый Новый год

И приносит радость и гармонию,

Пусть избавит праздник от хлопот,

А подарит счастье и здоровье.

Открытка

Открытка

listivki.olkol.com

Вас со Старым Новым годом!

Пусть игривым хороводом

В жизнь войдут удача, смех

И невиданный успех!

Новости
Старый Новый год: самые душевные украинские щедривки
Открытка

Открытка

listivki.olkol.com

Открытка

Открытка

infodays.ru

Пусть Старый Новый год

Вам счастье принесет,

Спокойствия чуть-чуть.

Укажет верный путь,

Исполнит все мечты,

Добавит красоты,

Прольет в сердца любовь,

Здоровья капнет в кровь.

И каждый миг и час

Старается для вас!

Открытка

Открытка

infodays.ru

Открытка

Открытка

listivki.olkol.com

Открытка

Открытка

dobroanim.com

Открытка

Открытка

allwomens.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие удачные и неудачные дни этого месяца согласно лунному календарю 2019 года ожидают огородников и садоводов-любителей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "старый Новый год" на OBOZREVATEL.

Темы
старый Новый годПоздравляем
Место
Украина
Тег
Старый Новый год
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги