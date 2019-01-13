Как поздравить в Старый Новый год: открытки, гифки и стихи

С 13 на 14 января отмечается Старый Новый год, который в народе также знают как Меланки и Василия.

OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки, гифки и смс-поздравления для того, чтобы вы могли поприветствовать своих близких и друзей, даже если они далеко от вас.

Открытка listivki.olkol.com

В Старый Новый год хочется пожелать как можно больше исполнившихся старых желаний. Пусть по-новому блестят счастьем глаза, по-новому крепнет здоровье, появляются новые желания и цели. И пусть друзья будут по-старому преданными, верность любимых — так же безгранична, а жизнь — прекрасна!

Открытка virchi.pp.net.ua

В добрый Старый Новый год

Пусть тебе с лихвой везет,

Сказка не кончается,

Отдых продолжается!

За столом пусть будет жарко,

И опять мешки, подарки,

Тайные гадания – сбудутся желания!

Открытка cards.tochka.net

Сею, сею, насеваю

Вам добра на год вперед.

Пусть приносит много счастья

Щедрый Старый Новый год.

Открытка cards.tochka.net

Поздравляю со Старым Новым годом и желаю, чтобы этот год был богат на удачу и успех, чтобы грядущие перемены были только к лучшему, чтобы предстоящие дни были только счастливыми.

Открытка pryvitannya.com

Наступает Старый Новый год

И приносит радость и гармонию,

Пусть избавит праздник от хлопот,

А подарит счастье и здоровье.

Открытка listivki.olkol.com

Вас со Старым Новым годом!

Пусть игривым хороводом

В жизнь войдут удача, смех

И невиданный успех!

Открытка listivki.olkol.com

Открытка infodays.ru

Пусть Старый Новый год

Вам счастье принесет,

Спокойствия чуть-чуть.

Укажет верный путь,

Исполнит все мечты,

Добавит красоты,

Прольет в сердца любовь,

Здоровья капнет в кровь.

И каждый миг и час

Старается для вас!

Открытка infodays.ru

Открытка listivki.olkol.com

Открытка dobroanim.com

Открытка allwomens.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие удачные и неудачные дни этого месяца согласно лунному календарю 2019 года ожидают огородников и садоводов-любителей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!