Западные СМИ сообщили, что королева Великобритании Елизавета II провела тайные переговоры с принцем Гарри в Виндзорском дворце.

В частности, об этом пишет издание The Sun.

Елизавета II Getty

Так, сообщается, что королева и принц встретились на днях за обедом. Их разговор, как пишет издание, продлился близко четырех часов.

Во время переговоров Елизавета II сообщила Гарри, что он может вернуться в королевскую семью в любой момент. Однако это станет возможным лишь при одном условии: они с Маркл не будут наживаться на своем королевском статусе.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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