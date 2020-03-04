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4 марта • обновлено в 09:46
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/ Женский журнал

Стало известно о тайных переговорах Елизаветы II и принца Гарри: подробности

3.7т
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Западные СМИ сообщили, что королева Великобритании Елизавета II провела тайные переговоры с принцем Гарри в Виндзорском дворце.

В частности, об этом пишет издание The Sun.

Елизавета II

Елизавета II

Getty

Так, сообщается, что королева и принц встретились на днях за обедом. Их разговор, как пишет издание, продлился близко четырех часов.

Во время переговоров Елизавета II сообщила Гарри, что он может вернуться в королевскую семью в любой момент. Однако это станет возможным лишь при одном условии: они с Маркл не будут наживаться на своем королевском статусе.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Меган Маркл Елизавета II Принц Гарри
Место
Великобритания
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