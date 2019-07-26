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Стало известно о самом большом страхе Миддлтон

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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон не захотела позировать для нового фото королевской семьи из-за большого страха.

Так, недавно в сети появился снимок, который был сделан в расположении подразделения Ирландской гвардии. Отмечается, что Уильям с детьми решили сфотографироваться с огромным волкодавом по кличке Домналл — талисманом армии. А, как рассказал изданию Express источник, близкий к королевской семьи, Кейт очень боится собак.

Стало известно о самом большом страхе Миддлтон

Кейт Миддлтон

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В итоге, с известной в Великобритании собакой снялись сам герцог Кембриджский, принц Джордж, принцесса Шарлотта и даже маленький принц Луи.

Стало известно о самом большом страхе Миддлтон

Фото: twitter/ArmyInLondon

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности. Так, СМИ обратили внимание на странное поведение герцогини Кембриджской на скачках Royal Askot.

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Персона
Кейт Миддлтон
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