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20 февраля • обновлено в 11:18
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/ Женский журнал

Стало известно, когда Маркл и Гарри окончательно лишатся титулов

1.3т
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Принц Гарри и Меган Маркл официально перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи с 31 марта 2020 года, а их офис в Букингемском дворце закроется 1 апреля.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Новости
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При этом сообщается, что Гарри сохранит звания майора, лейтенанта-командира и командира эскадрильи, но его почетные военные должности не будут использоваться в течение 12-месячного испытательного срока.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Getty

Также известно, что в течение нескольких недель Меган и Гарри еще будут посещать благотворительные мероприятия в Великобритании. А 9 марта состоится последний выход в свет герцогов Сассекских в качестве королевских особ – супруги посетят службу в Вестминстерском аббатстве.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл

Getty

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Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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