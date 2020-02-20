Стало известно, когда Маркл и Гарри окончательно лишатся титулов

Принц Гарри и Меган Маркл официально перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи с 31 марта 2020 года, а их офис в Букингемском дворце закроется 1 апреля.
Об этом сообщает издание Daily Mail.
Меган Маркл и принц Гарри
Getty
При этом сообщается, что Гарри сохранит звания майора, лейтенанта-командира и командира эскадрильи, но его почетные военные должности не будут использоваться в течение 12-месячного испытательного срока.
Принц Гарри и Меган Маркл
Getty
Также известно, что в течение нескольких недель Меган и Гарри еще будут посещать благотворительные мероприятия в Великобритании. А 9 марта состоится последний выход в свет герцогов Сассекских в качестве королевских особ – супруги посетят службу в Вестминстерском аббатстве.
Принц Гарри и Меган Маркл
Getty
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.
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