Стало известно, когда Маркл и Гарри окончательно лишатся титулов

Принц Гарри и Меган Маркл официально перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи с 31 марта 2020 года, а их офис в Букингемском дворце закроется 1 апреля.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

При этом сообщается, что Гарри сохранит звания майора, лейтенанта-командира и командира эскадрильи, но его почетные военные должности не будут использоваться в течение 12-месячного испытательного срока.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

Также известно, что в течение нескольких недель Меган и Гарри еще будут посещать благотворительные мероприятия в Великобритании. А 9 марта состоится последний выход в свет герцогов Сассекских в качестве королевских особ – супруги посетят службу в Вестминстерском аббатстве.

Принц Гарри и Меган Маркл Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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