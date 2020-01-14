СМИ рассказали о новой громкой ссоре принцев Уильяма и Гарри

Западные СМИ сообщили новые подробности о конфликте между принцами Гарри и Уильямом.

Так, как передает Daily Mail, ссора между братьями длится уже несколько месяцев, начиная с лета 2019 года.

Принц Гарри и принц Уильям Getty

Как сообщает издание, тогда в сети появилась информация о том, что между братьями не все гладко. Однако, по сведениям источника, королевская семья попыталась отвлечь внимание от конфликта, организовав семейную игру в поло. Гарри и Уильям вместе с женами и детьми приехали на природу и провели вместе весь день.

Однако, как пишет таблоид, отношения между принцами остались натянутыми.

Принц Гарри и принц Уильям на игре в поло Getty

А 13 января, во время семейных переговоров с королевой Елизаветой II, по сообщениям, между братьями вспыхнула новая ссора.

Якобы Уильям начал обвинять Гарри в том, что тот грубо разговаривал с персоналом. Более того, за грубым отношением к персоналу, по словам Уильяма, была замечена и Маркл. В свою очередь Гарри заявлял, что брат и его жена Кейт "никогда не давали шансов Меган".

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, принц Гарри Getty

О том, что переговоры прошли не очень гладко, свидетельствует и внешний вид Уильяма. Издание The Sun опубликовало фотографии принца, сделанные после семейной встречи. На них Уильям выглядит уставшим и недовольным.

Принц Уильям после семейных переговоров The Sun

Принц Уильям после семейных переговоров The Sun

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 января Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия. Читайте о том, чем чревато их решение и от чего им придется отказаться.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!