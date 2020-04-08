Вместо TikTok, Facebook и Tinder: как знакомились в СССР

Найти свою вторую половинку в СССР было достаточно сложно: тогда еще не было специальных приложений для знакомств, а на улице на фразу "Можно с вами познакомиться?" зачастую отвечали отказом. Мужчинам и женщинам приходилось прикладывать усилия, чтобы встретить любовь.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как знакомились и заводили отношения в СССР.

В СССР знакомились на различных мероприятиях, например, во время встречи Нового года, у кого-то на Дне рождения, дружеских посиделках, куда были приглашены и другие люди.

В СCCР на законодательном уровне запрещалось сводничество, наказание за которое было прописано в УК. Но в семидесятых в газетах появилась рубрика с названием "Знакомства". В ней печатались объявления мужчин и женщин. Содержание объявлений, подаваемых женщинами, было приблизительно следующим:

"Женщина 31 г., р. 157 см, в. 55 кг познакомится с м/ч с жилплощадью, без в/п для серьезных отношений".

В Советском Союзе не приветствовали большую разницу в возрасте между мужчиной и женщиной. Такие случаи конечно были, но осуждались обществом.

Провести вместе время было можно в кино, на прогулке или танцах, а вот уединиться для более близких отношений могли не все. Чаще всего парни и девушки жили вместе с родителями или родственниками.

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