''Стереотипы пора развеять!'' 83-летняя британка покорила сеть секс-блогом

83-летняя британка Джойс Уильямс обрела популярность из-за личного блога, в котором она рассказывает о сексе в преклонном возрасте.

Женщина утверждает, что целью ее деятельности является разрушение стереотипов о том, что пожилые люди не живут или не должны жить интимной жизнью, пишет Super.

"Секс в преклонном возрасте – очень чувственный, без лишних рывков и замысловатых поз. Мы много времени уделяем ласкам, массажу, удовольствию партнера. Нет ничего лучше, чем прелюдии", – написала она в своем блоге "Бабуля Уильямс".

Джойс Уильямс grandmawilliams.com

Джойс утверждает, что на создание блога ее вдохновил работник секс-шопа. Он рассказал ей, что его магазин получает много заказов из домов престарелых, однако их обитатели стесняются выбирать продукцию из-за страха насмешек.

"Стереотипы пора развеять!" – заявила блогер.

В 2018 году ее номинировали на звание "Блогер года", а ее тексты набирают тысячи репостов в соцсетях.

Джойс Уильямс grandmawilliams.com

Как писал OBOZREVATEL, 44-летний индийский блогер под псевдонимом Just Sul (Просто Сул) покорил сеть пародиями на образы голливудских знаменитостей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!