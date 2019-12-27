Не включайте это! Опубликован список песен, "убивающих" секс

Музыкальный сервис Spotify опубликовал список песен, которые не рекомендуется слушать во время секса.

Как передает издание Mashable, на сегодняшний день рейтинг насчитывает 112 композиций, а его продолжительность составляет более шести часов.

Delfi

Среди "запрещенных" треков есть такие популярные композиции, как God Bless America, Yo Ho (A Pirate’s Life for Me), ремикс "Макарены", а также музыка из сериала "Закон и порядок".

"Некоторые из моих друзей, которые помогали мне составлять список песен, начали "эксперимент": они старались сохранять серьезность, насколько это представляется возможным во время секса, и потом скидывали мне названия треков, которые все-таки заставляли их рассмеяться", – поделилась создатель списка Вероника.

Twitter @beverlylove

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярный порно-ресурс Pornhub опубликовал масштабную статистику по странам, трендам, гаджетам, гендерам и категориям среди зрителей. Так, украинцы чаще всего смотрят порно в категории хентай (жанр японской анимации, основным элементом которых являются содержащиеся в них эротические или порнографические сцены).

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