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27 декабря • обновлено в 03:41
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Не включайте это! Опубликован список песен, "убивающих" секс

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Музыкальный сервис Spotify опубликовал список песен, которые не рекомендуется слушать во время секса.

Как передает издание Mashable, на сегодняшний день рейтинг насчитывает 112 композиций, а его продолжительность составляет более шести часов.

Не включайте это! Опубликован список песен, "убивающих" секс

Delfi

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Среди "запрещенных" треков есть такие популярные композиции, как God Bless America, Yo Ho (A Pirate’s Life for Me), ремикс "Макарены", а также музыка из сериала "Закон и порядок".

"Некоторые из моих друзей, которые помогали мне составлять список песен, начали "эксперимент": они старались сохранять серьезность, насколько это представляется возможным во время секса, и потом скидывали мне названия треков, которые все-таки заставляли их рассмеяться", – поделилась создатель списка Вероника.

Не включайте это! Опубликован список песен, "убивающих" секс

Twitter @beverlylove

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что популярный порно-ресурс Pornhub опубликовал масштабную статистику по странам, трендам, гаджетам, гендерам и категориям среди зрителей. Так, украинцы чаще всего смотрят порно в категории хентай (жанр японской анимации, основным элементом которых являются содержащиеся в них эротические или порнографические сцены).

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Автор
Анна Михно
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
гимн окpaины ещё забыли
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Junio Van
Junio Van
Робот Бориcc, да уж, трэш редкий! ))
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