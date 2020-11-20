Как вернуть секс в отношения: в сети назвали способы

Иногда в отношениях появляются проблемы, из-за которых пары расстаются. Бывает и так, что исчезает интимная близость.

Но в таких случаях не стоит отчаиваться, а наоборот – решить вопрос, пишет "Рамблер".

Для решения проблемы, в первую очередь, необходимо все хорошо обдумать. Вдруг отсутствие секса связано со стрессом на работе и поэтому вам сейчас не до интимной близости. В любом случае, с этими трудностями надо бороться.

В отношениях очень важно обсуждать то, что вас беспокоит. Если у вас давно не было секса с вашим партнером, то спросите напрямую у него – с чем это связано. Такой разговор сблизит вас и поможет решить проблему.

Бывает так, когда женщина думает, что в отсутствии интима виновата именно она. Но это неправильно, ведь есть множество причин, из-за которых мужчина становится менее активным в постели. Поэтому не делайте поспешных выводов.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы лучшие позы для секса, которые помогут избежать развода.