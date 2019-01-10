Как совратить пьяную студентку: японский таблоид оскандалился, опубликовав странную ''секс-инструкцию''

Японский еженедельник "Spa!" опубликовал скандальный материал – "инструкцию по совращению пьяной женщины", что спровоцировало масштабный скандал.

Инцидент вызвал настоящий резонанс в Японии, а местные активисты и правозащитники настояли на публичных извинениях со стороны редакции перед всеми японками. Главный редактор журнала принес извинения за провокационный материал и объяснил ситуацию, пишет CNN.

В нашумевшей публикации рассказывалось, как склонить молодую женщину к сексу и определить по внешнему виду, насколько она доступна.

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Причиной скандала стало интервью с сотрудником сайта знакомств Кейджи Исогими, которое вышло в свет в конце декабря 2018 года. В нем менеджер давал инструкции, как совратить женщину на алкогольной вечеринке, а также назвал пять учебных заведений, где учатся самые доступные студентки.

Пользователи социальных сетей резко отреагировали на интервью. Волну недовольства запустила студентка Казуна Ямамото, которая заявила, что редакция обязана удалить статью и извиниться перед всеми девушками Японии.

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Ямамото составила петицию, где обвинила редакцию "Spa!" в сексуализации, объективации и неуважении к женщинам. Несколько десятков тысяч человек присоединились к инициативе, потребовав, чтобы сотрудники изъяли тираж из продажи.

Представитель редакции "Spa!" Такаши Инукай принес свои извинения от лица редакции и уточнил, что материал был основан на личном опыте героя интервью. Также он заявил, что на самом деле речь шла не о студенческих вечеринках, а о специальных мероприятиях, где мужчины платят за связь с женщинами.

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Отметим, тираж журнала пока остался в продаже.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, как определить доступность женщины и ее склонность к изменам. Эксперты определили, что у женщин, которые заводили отношения "на стороне", была отличительная особенность