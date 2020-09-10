Эксперт рассказала, как правильно ухаживать за секс-игрушками

На фаллоимитаторах, вибраторах и анальных пробках может жить множество бактерий, если их тщательно не очищать после каждого использования. Поэтому секс-игрушки могут вызвать инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).

Врач Дебора Уилсон подчеркнула, что риск заражения не ограничивается только вагинальными проблемами. Бактерии из желудочно-кишечного тракта могут попасть на игрушку, а потом – в мочевыводящие пути, вследствие чего возникнет инфекция, пишет "Сплетник".

При покупке анальной секс-игрушки всегда лучше отдавать предпочтение таким материалам, как стекло и сталь, поскольку их можно кипятить для стерилизации. Если она сделана из резины, то для очистки подойдет мягкое мыло, но и его следует применять с осторожностью. Важно, чтобы средство было без ароматизаторов. Если игрушка сделана из пластика, эластомера или латекса, то можно просто протереть ее влажной тряпкой.

Нужно знать, из чего сделана игрушка. Getty Images

Еще следует учитывать, не боится ли игрушка воды. Если она водонепроницаема, то не стоит переживать, что моторчик сломается. В противном случае лучше использовать тряпку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач Джордин Уиггинс из США заявила, что женщинам можна заниматься сексом во время менструации. Однако некоторые могут чувствовать спазмы или усталость, что может снизить вероятность того, что они получат удовольствие от полового контакта.

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