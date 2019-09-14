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14 сентября • обновлено в 11:43
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/ Женский журнал

"Самая красивая в мире!" Зеленская восхитила сеть своим видом

2.8т Читать материал на украинском

Жена президента Украины Елена Зеленская выступила на форуме YES в Киеве и восхитила украинцев своим видом.

"Это был особый день, полный волнения, ведь сегодня состоялось мое первое публичное выступление как жены президента. Счастлива, что моя первая аудитория - именно украинская молодежь, участники Форума молодых лидеров в рамках YES. Благодарна им за искреннее общение и интересные вопросы. Имела возможность поделиться своей историей, своим пониманием счастья и будущими инициативами. Дальше - больше!" - отметила она в Instagram.

Также Зеленская опубликовала фотографии с мероприятия, на которые пользователи отреагировали с восхищением.

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Instagram Зеленской

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Instagram Зеленской

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Instagram Зеленской

"Красивая первая леди", "Прекрасная", "Вы идеальная", "Вам идет белый", "Самая красивая в мире", - прокомментировали они.

"Самая красивая в мире!" Зеленская восхитила сеть своим видом
Новости
"Моя первая леди!" Зеленский восхитил сеть нежным фото с женой
"Самая красивая в мире!" Зеленская восхитила сеть своим видом
"Самая красивая в мире!" Зеленская восхитила сеть своим видом
"Самая красивая в мире!" Зеленская восхитила сеть своим видом

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленская на форуме рассказала, что планирует заниматься здоровьем будущих поколений и поддержкой спорта.

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Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
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Serov Oleg
Serov Oleg
для свидопит.аров самые красивые- степова,воронянская,кудренко,соколова и прочие лахудры...
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