"Женщины не должны готовить": известный повар раскрыл секрет вкусной еды

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусной еды. Так, по его словам главной составляющей любого блюда является любовь.
"Помните: безразличие в душе - это худшее, что может быть. Если вы готовите, то делайте это с любовью. Если вы едите, то говорите "спасибо" тому, кто для вас готовил", - пишет повар на своей странице в Instagram.
Евгений Клопотенко
instagram.com/klopotenko
"Женщины не должны готовить. Никто, в принципе, никому ничего не должен. Идеально, когда готовят те, кому это нравится. Только так будет вкусно. Только так все получат удовольствие", - пишет Клопотенко.
"Почему-то люди так себе придумали, что готовить - это женская обязанность. Но все упорно забывают произносить такие важные слова, как "спасибо, это было вкусно". Из-за этого получается, что женщины готовят через силу, без желания, без страсти, без поддержки и мотивации, - говорит повар. - Еда становится рутинной. Ее не насыщают вкусом. Появляется страх экспериментировать, потому что "а вдруг мужу или детям не понравится". Пожалуйста, не загоняйте себя в эти рамки. Играйте с едой. Создавайте новые вкусы и новые эмоции. Готовьте то, что вам нравится. Получайте удовольствие. В таком случае, поверьте, еда будет вкусной по умолчанию".
Женщины не должны готовить. Никто, в принципе, никому ничего не должен. Идеально, когда готовят те, кому это нравится. Только так будет вкусно. Только так все получат удовольствие. ⠀ Почему-то люди так себе придумали, что готовить - это женская обязанность. Но все упорно забывают произносить такие важные слова, как "спасибо, это было вкусно". Из-за этого получается, что женщины готовят через силу, без желания, без страсти, без поддержки и мотивации. Еда становится рутинной. Ее не насыщают вкусом. Появляется страх экспериментировать, потому что "а вдруг мужу/детям не понравится". Пожалуйста, не загоняйте себя в эти рамки. Играйте с едой. Создавайте новые вкусы и новые эмоции. Готовьте то, что вам нравится. Получайте удовольствие. В таком случае, поверьте, еда будет вкусной по умолчанию. ⠀ P.S. Помните: безразличие в душе - это худшее, что может быть. Поэтому: 1. Если вы готовите, то делайте это с любовью. 2. Если вы едите, то говорите "спасибо" тому, кто для вас готовил.
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