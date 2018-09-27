"Закончить школу без гастрита": рецепт полезного супа для детей от известного повара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом супа для школьников.

Повар утверждает, что много общается с детьми и, по их словам, в столовые сейчас ходит примерно треть одноклассников. Остальные либо не едят ничего, либо их питание ограничивается сухими бутербродами. "Таким образом к окончанию школы можно обзавестись, в лучшем случае, гастритом", - утверждает Клопотенко в своем блоге на OBOZREVATEL.

Чтобы решить проблему он предлагает рецепт полезно супа "Министроне", который быстро усваивается и состоит из простых и дешевых продуктов.

Ингредиенты:

• Корень сельдерея – 100 гр.

• Лук – 100 гр.

• Морковь – 100 гр.

• Кабачок – 100 гр.

• Баклажан – 100 гр.

• Стебель сельдерея – 20 гр.

• Лавровый лист – 1 шт.

• Душистый перец несколько горошин.

• Зубчик чеснока – 1 шт.

• Соль по вкусу.

• Вода – 2 л.

• Оливковое масло – 5 гр.

Как приготовить "Министроне"?

Для начала готовим овощной бульон. Для этого сельдерей, морковку и лук нарезаем большими кусками и чуть-чуть обжариваем на сковородке без масла. Жарим до тех пор, пока поверхность овощей не начнет карамелизироваться.

Обжаренные овощи бросаем в кастрюлю с водой. Добавляем туда лавровый лист, душистый перец и зубчик чеснока, предварительно разбив его ладошкой. Добавляем немного соли и стебель сельдерея. Бульон варим минут двадцать.

Морковь, кабачок, баклажан чистим и нарезаем кубиками. Добавляем овощи в суп и варим еще минут десять.В конце достаем из супа большие куски сельдерея, морковки и лука. Оставляем только мелко нарезанные овощи. Пускай они будут не разваренные, а буквально чуть-чуть приваренные.

Подавать супчик нужно с гренками или сухариками - дети их очень любят.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный повар показал, как приготовить вкусную запеканку.