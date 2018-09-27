"Закончить школу без гастрита": рецепт полезного супа для детей от известного повара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом супа для школьников.
Повар утверждает, что много общается с детьми и, по их словам, в столовые сейчас ходит примерно треть одноклассников. Остальные либо не едят ничего, либо их питание ограничивается сухими бутербродами. "Таким образом к окончанию школы можно обзавестись, в лучшем случае, гастритом", - утверждает Клопотенко в своем блоге на OBOZREVATEL.
Чтобы решить проблему он предлагает рецепт полезно супа "Министроне", который быстро усваивается и состоит из простых и дешевых продуктов.
Ингредиенты:
• Корень сельдерея – 100 гр.
• Лук – 100 гр.
• Морковь – 100 гр.
• Кабачок – 100 гр.
• Баклажан – 100 гр.
• Стебель сельдерея – 20 гр.
• Лавровый лист – 1 шт.
• Душистый перец несколько горошин.
• Зубчик чеснока – 1 шт.
• Соль по вкусу.
• Вода – 2 л.
• Оливковое масло – 5 гр.
Как приготовить "Министроне"?
Для начала готовим овощной бульон. Для этого сельдерей, морковку и лук нарезаем большими кусками и чуть-чуть обжариваем на сковородке без масла. Жарим до тех пор, пока поверхность овощей не начнет карамелизироваться.
Обжаренные овощи бросаем в кастрюлю с водой. Добавляем туда лавровый лист, душистый перец и зубчик чеснока, предварительно разбив его ладошкой. Добавляем немного соли и стебель сельдерея. Бульон варим минут двадцать.
Морковь, кабачок, баклажан чистим и нарезаем кубиками. Добавляем овощи в суп и варим еще минут десять.В конце достаем из супа большие куски сельдерея, морковки и лука. Оставляем только мелко нарезанные овощи. Пускай они будут не разваренные, а буквально чуть-чуть приваренные.
Подавать супчик нужно с гренками или сухариками - дети их очень любят.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный повар показал, как приготовить вкусную запеканку.