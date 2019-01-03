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Светлана Фус
Светлана Фус
Врач-диетолог высшей категории, руководитель Центра нормализации весаВсе статьи автора

Як правильно готувати кутю

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Справжня кутя повинна бути з пшениці. За таким рецептом її готували ще у 12 ст.

Кутя - страва, з якої в Україні починають трапезу в Святий вечір. Про кутю вперше згадують на початку XII століття в літописі Повісті минулих літ. У старі часи кутю готували найчастіше з пшениці, рідше з ячменю. Спочатку кутю готували з медом. У пізніші часи в кутю стали додавати макове молоко (запарений і розтертий мак), родзинки, а також подрібнені горіхи.

Продукти, з яких готується кутя мають символічне значення:

- Зерно є символом воскреслого життя.

- Мед вважається символом здоров`я і благополучного побуту (солодкого життя).

- Мак символізує достаток у сім`ї.

Вважають, що чим багатша (тобто смачніша і ситніша) кутя, тим кращими будуть врожай і достаток у сім`ї. Виходячи з цих міркувань в Україні в переддень Різдва (в Святий вечір) кутю називали багатою і робили її дуже смачною.

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Продукти, необхідні для приготування пшеничного куті:

- 1 склянка зерен пшениці;

- 100 г маку;

- 100 г ядер волоських горіхів;

- 1-3 столові ложки меду;

- 100 г родзинок;

Як правильно готувати кутю

На воді з чистих зерен варять звичайну розсипчасту пісну рідку кашу, прохолоджують, підсолоджують за смаком. Окремо розтирають мак до одержання макового молочка, додають мед, все перемішують і додають до пшениці. Якщо каша густа, її можна розбавити охолодженою кип`яченою водою. Родзинки обдати окропом, воду злити, перебрати, видаляючи плодоніжки. В кінці додають товчені ядра волоських горіхів. Для підсолоджування краще використовувати тільки мед.

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Автор
Светлана ФусСветлана Фус
Тема
Рождество
Место
Украина
Тег
Рождество
Источник
Источник:Facebook Світлани Фус
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