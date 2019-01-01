В Британии девушка проверила на себе миф о яйце в микроволновке: жуткие фото

Молодая девушка в городе Ньюкасл, Великобритания, решила отварить яйцо в микроволновке и в результате чуть не лишилась обоих глаз.

19-летняя британка Кортни Вуд на Рождество решила приготовить себе завтрак по рецепту, который использует уже давно. Она положила яйцо в микроволновку и установила таймер на одну минуту, сообщает издание LADbible.

"В день Рождества я приготовила себе завтрак. Я положила немного бекона под гриль, а затем я положила яйцо в кружку с небольшим количеством воды – как я делала раньше – и сунула его в микроволновую печь. На минуту. Микроволновая печь не гудела, поэтому я вытащила яйцо обратно, положила его сбоку и проверила бекон. Когда я повернулась к кружке, яйцо взорвалось мне в лицо", – рассказала пострадавшая девушка.

От сильной боли Кортни начала кричать. Она побежала в ванную, чтобы промыть глаза холодной водой, а потом позвонила подруге.

"К тому моменту я уже не могла видеть, и я кричала от боли. Моя подруга, когда увидела, что случилось – сразу набрала 911", - сообщила Вуд.

ladbible.com

ladbible.com

ladbible.com

Медики в больнице наложили Кортни на глаза повязку и прописали морфий от сильной боли. Они обследовали глаза девушки и сообщили, что ожоги поверхностны, и они зацепили поверхность роговиц. К счастью, девушка не лишится зрения, но на восстановление ей потребуется несколько недель.

Кортни ежедневно посещает врачей, принимает стероиды и проводит необходимые процедуры. Двое суток она ничего не видела – через 48 часов вернулось зрение на одном глазу, а со вторым девушка до сих пор имеет проблемы. Она предостерегает всех от таких травм и просит быть осторожнее с готовкой в микроволновой печи.

"У меня есть глазные капли и стероиды, и я должна посещать глазную клинику каждый день, пока мои глаза не заживут. Врачи сказали мне, что зрение в моем левом глазу может не восстановиться в течение недели или даже дольше. Это была самая страшная боль, которую я когда-либо испытывала, это было ужасно, и я бы не хотела, чтобы кто-то еще проходил через то, через что я прошла", – рассказала пострадавшая.

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