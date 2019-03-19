Великий пост 2019: топ-5 рецептов простых закусок

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. В это время нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца, но овощи, фрукты и крупы разрешены.
Поэтому OBOZREVATEL собрал топ-5 рецептов самых вкусных и легких в приготовлении закусок, которые разнообразят ваше постное меню.
Хумус с вялеными томатами
Ингредиенты:
Хумус с вялеными томатами
Фото: livejournal.com
90 г нута
1,5 ст.л. тахини
3-4 шт. вяленых томатов
25 мл растительного масла
1 зубчик чеснока
1,5 ст.л. лимонного сока
по вкусу соль и пряности
Способ приготовления:
Замочите нут в большом количестве воды на ночь. Потом отваривайте его до мягкости (30-40 минут). Готовый нут остудите.
Добавьте очищенный чеснок, тахини, вяленые помидоры. Посолите и добавьте немного пряностей, лимонного сока и оливкового масла. Измельчите все вместе при помощи блендера.
Далее добавьте отваренный нут и также измельчите. Подавайте готовый нут с вялеными помидорами и оливковым маслом.
Рулетики из баклажанов
Ингредиенты:
Рулетики из баклажанов
Фото: kulinarnia.ru
2-3 шт. баклажанов
1/2 стакана грецких орехов
1 шт. репчатого лука
1-2 зубчика чеснока
2-3 веточки кинзы или петрушки
1/4 ч.л. уксуса
1/4 ч.л. хмели-сунели
растительное масло для жарки
соль и перец
Способ приготовления:
Баклажаны вымойте, обсушите и нарежьте длинными тонкими лентами. Каждую полоску немного посолите, сложите в миску и оставьте на 20-30 минут. Затем обжарьте баклажаны на растительном масле с двух сторон.
Приготовьте соус. Лук очистите и мелко нарежьте, затем обжарьте его на масле. Измельчите в блендере орехи, нарежьте чеснок и зелень. Затем соедините все ингредиенты в миске.
Добавьте хмели-сунели, соль, перец, уксус и немного кипяченой воды — все ингредиенты поместите в блендер и смешайте до однородной массы. Ломтики баклажана намажьте ореховым соусом и сверните рулетиком.
Брускетта со свежими и вялеными помидорами
Ингредиенты:
Брускетта со свежими и вялеными помидорами
Фото: Sunny7.ua
1 шт. помидоры
3-5 шт. помидоров вяленых
2 дольки чеснока
10-15 шт. оливок
5-10 листков свежего базилика
5 кусков хлеба
Способ приготовления:
Очистите свежие помидоры от мякоти и нарежьте мелкими кубиками. Точно также нарежьте и вяленые помидоры, оливки и чеснок. Отправьте ко всем ингредиентам нарезанный базилик — перемешайте.
Далее поджарьте на сухой сковороде хлеб и выложите на него помидорную смесь.
Паштет из фасоли и грецких орехов
Ингредиенты:
Паштет из фасоли и грецких орехов
Фото: journal.avers3.com
200 г белой фасоли
1 л воды
50 г грецких орехов
1 шт. лука репчатого
2 зубчика чеснока
2 ст.л. растительного масла
по вкусу соль и перец
щепотка паприки и мускатного ореха
Способ приготовления:
Замочите фасоль в большом количестве воды на ночь, затем отварите (60-90 минут). За 10 минут до готовности киньте в воду соль.
Далее нарежьте лук и чеснок небольшими кубиками — обжарьте. Затем добавьте вместе с маслом в отварную фасоль.
Подсушите на сковороде грецкие орехи, далее раздробите ножом и добавьте к основному составу. Все ингредиенты поместите в блендер и перебейте. Приправьте солью и другими специями.
Яблочные чипсы с корицей
Ингредиенты:
Яблочные чипсы с корицей
Фото: vkusnodoma.net
2 шт. яблока
молотая корица
Способ приготовления:
Помойте яблоки и нарежьте тонкими кружочками. Далее выложите на противень и посыпьте корицей. Готовьте в духовке полтора часа (100 С). Затем переверните и поставьте еще на 30-40 минут.
Ранее OBOZREVATEL собрал топ-5 рецептов самых простых в приготовлении блюд, которые являются и постными, и в то же время вкусными.
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