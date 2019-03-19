Великий пост 2019: топ-5 рецептов простых закусок

Великий пост 2019 начался 11 марта и продлится до 27 апреля. В это время нельзя употреблять мясо, молочные продукты и яйца, но овощи, фрукты и крупы разрешены.

Поэтому OBOZREVATEL собрал топ-5 рецептов самых вкусных и легких в приготовлении закусок, которые разнообразят ваше постное меню.

Хумус с вялеными томатами

Ингредиенты:

Хумус с вялеными томатами Фото: livejournal.com

90 г нута

1,5 ст.л. тахини

3-4 шт. вяленых томатов

25 мл растительного масла

1 зубчик чеснока

1,5 ст.л. лимонного сока

по вкусу соль и пряности

Способ приготовления:

Замочите нут в большом количестве воды на ночь. Потом отваривайте его до мягкости (30-40 минут). Готовый нут остудите.

Добавьте очищенный чеснок, тахини, вяленые помидоры. Посолите и добавьте немного пряностей, лимонного сока и оливкового масла. Измельчите все вместе при помощи блендера.

Далее добавьте отваренный нут и также измельчите. Подавайте готовый нут с вялеными помидорами и оливковым маслом.

Рулетики из баклажанов

Ингредиенты:

Рулетики из баклажанов Фото: kulinarnia.ru

2-3 шт. баклажанов

1/2 стакана грецких орехов

1 шт. репчатого лука

1-2 зубчика чеснока

2-3 веточки кинзы или петрушки

1/4 ч.л. уксуса

1/4 ч.л. хмели-сунели

растительное масло для жарки

соль и перец

Способ приготовления:

Баклажаны вымойте, обсушите и нарежьте длинными тонкими лентами. Каждую полоску немного посолите, сложите в миску и оставьте на 20-30 минут. Затем обжарьте баклажаны на растительном масле с двух сторон.

Приготовьте соус. Лук очистите и мелко нарежьте, затем обжарьте его на масле. Измельчите в блендере орехи, нарежьте чеснок и зелень. Затем соедините все ингредиенты в миске.

Добавьте хмели-сунели, соль, перец, уксус и немного кипяченой воды — все ингредиенты поместите в блендер и смешайте до однородной массы. Ломтики баклажана намажьте ореховым соусом и сверните рулетиком.

Брускетта со свежими и вялеными помидорами

Ингредиенты:

Брускетта со свежими и вялеными помидорами Фото: Sunny7.ua

1 шт. помидоры

3-5 шт. помидоров вяленых

2 дольки чеснока

10-15 шт. оливок

5-10 листков свежего базилика

5 кусков хлеба

Способ приготовления:

Очистите свежие помидоры от мякоти и нарежьте мелкими кубиками. Точно также нарежьте и вяленые помидоры, оливки и чеснок. Отправьте ко всем ингредиентам нарезанный базилик — перемешайте.

Далее поджарьте на сухой сковороде хлеб и выложите на него помидорную смесь.

Паштет из фасоли и грецких орехов

Ингредиенты:

Паштет из фасоли и грецких орехов Фото: journal.avers3.com

200 г белой фасоли

1 л воды

50 г грецких орехов

1 шт. лука репчатого

2 зубчика чеснока

2 ст.л. растительного масла

по вкусу соль и перец

щепотка паприки и мускатного ореха

Способ приготовления:

Замочите фасоль в большом количестве воды на ночь, затем отварите (60-90 минут). За 10 минут до готовности киньте в воду соль.

Далее нарежьте лук и чеснок небольшими кубиками — обжарьте. Затем добавьте вместе с маслом в отварную фасоль.

Подсушите на сковороде грецкие орехи, далее раздробите ножом и добавьте к основному составу. Все ингредиенты поместите в блендер и перебейте. Приправьте солью и другими специями.

Яблочные чипсы с корицей

Ингредиенты:

Яблочные чипсы с корицей Фото: vkusnodoma.net

2 шт. яблока

молотая корица

Способ приготовления:

Помойте яблоки и нарежьте тонкими кружочками. Далее выложите на противень и посыпьте корицей. Готовьте в духовке полтора часа (100 С). Затем переверните и поставьте еще на 30-40 минут.

Ранее OBOZREVATEL собрал топ-5 рецептов самых простых в приготовлении блюд, которые являются и постными, и в то же время вкусными.

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