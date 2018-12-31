Старые блюда по-новому: кулинар предложил уникальные рецепты на Новый год

Майонез, мясо по-французски, салат с крабовыми палочками, оливье, винегрет – спутники Нового года, которых не избежать на праздничном столе.
Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко в Instagram предложил старые блюда из традиционных ингредиентов приготовить по новым рецептам, чтобы сделать свой новогодний стол незабываемым:
"1. Начнём с оливье. Овощи запеките, колбасу замените на мясо, майонез не покупайте, а приготовьте сами. Это 10 минут. Ну, и не лейте его беспощадно. Несколько ложек. Если добавите в майонез горчицу в зернах, то расплачетесь от счастья.
2. С мимозой проворачиваем почти тот же трюк. Овощи мы запекаем, в качестве рыбы берём консервированного тунца, майонез не используем - вместо него будут яйца, сваренные всмятку. Жидкий желток как раз и заменит соус.
3. Если вы обожаете салат с крабовыми палочками, то попробуйте сделать его по моему рецепту. Без майонеза. С соком лайма и брынзой. И да, крабовые палочки вы приготовите сами, из рыбы. Будет очень сочно и нежно.
4. Этот цезарь рискует стать лучшим в вашей жизни. Потому что здесь особенный соус с пармезаном и анчоусами. В итоге: нежный салат с яркими вкусовыми акцентами. Божественно.
5. Винегрет. Во всем мире это соус, а у нас – салат. Я же решил совместить два этих явления. Взял набор овощей, как на винегрет и запёк их. Свёклу нарезал тонкими слайсами, остальное – кубиком. Заправил это все кисло-сладко-острым соусом. Получилось неприлично вкусно. Такое себе карпаччо из свеклы с соусом винегрет.
6. Мы приготовим пышные печёночные блины, смажем их крем-сыром со смородиной и добавим немного лукового конфитюра. Печеночный торт, созданный для богов.
7. Если вы пропитаете картошку сливочным маслом, добавите розмарин и вешенки, то вновь поверите в чудо.
8. У этого мяса по-французски нет ничего общего с его советской тезкой. Вы берёте свинину, нарезаете, запекаете с сыром бри и луковым конфитюром. Себестоимость такая же, как и у традиционного варианта. Вот только вы сойдёте с ума от того, насколько это вкусно".
Старые блюда по-новому. Майонез, мясо по-французски, салат с крабовыми палочками, оливье, винегрет. Спутники Нового года, которых не избежать на праздничном столе. Меню распланировано, продукты куплены. Так давайте это все и приготовим. Только немного по-другому. В итоге: вы значительно прокачаете свой Новый год, сохранив при этом традиции. Все будет просто, быстро и невозможно вкусно. ⠀ 1. Начнём с оливье. Овощи запеките, колбасу замените на мясо, майонез не покупайте, а приготовьте сами. Это 10 минут. Ну, и не лейте его беспощадно. Несколько ложек. Если добавите в майонез горчицу в зернах, то расплачетесь от счастья. 2. С мимозой проворачиваем почти тот же трюк. Овощи мы запекаем, в качестве рыбы берём консервированного тунца, майонез не используем - вместо него будут яйца, сваренные всмятку. Жидкий желток как раз и заменит соус. 3. Если вы обожаете салат с крабовыми палочками, то попробуйте сделать его по моему рецепту. Без майонеза. С соком лайма и брынзой. И да, крабовые палочки вы приготовите их сами, из рыбы. Будет очень сочно и нежно. 4. Этот цезарь рискует стать лучшим в вашей жизни. Потому что здесь особенный соус с пармезаном и анчоусами. В итоге: нежный салат с яркими вкусовыми акцентами. Божественно. 5. Винегрет. Во всем мире это соус, а у нас - салат. Я же решил совместить два этих явления. Взял набор овощей, как на винегрет и запёк их. Свёклу нарезал тонкими слайсами, остальное - кубиком. Заправил это все кисло-сладко-острым соусом. Получилось неприлично вкусно. Такое себе карпаччо из свеклы с соусом винегрет. 6. Мы приготовим пышные печёночные, смажем их крем-сыром со смородиной и добавим немного лукового конфитюра. Печеночный торт, созданный для богов. 7. Если вы пропитаете картошку сливочным маслом, добавите розмарин и вешенки, то вновь поверите в чудо. 8. У этого мяса по-французски нет ничего общего с его советской теской. Вы берёте свинину, нарезаете, запекаете с сыром бри и луковым конфитюром. Себестоимость такая же, как и у традиционного варианта. Вот только вы сойдёте с ума от того, насколько это вкусно. 9. Просто козинаки. Просто очень вкусно. ⠀ Все эти рецепты вы найдёте по ссылке в профиле. Раздел "Старые новогодние рецепты по-новому".
Как сообщал ObozTV, ранее шеф-повар Евгений Клопотенко предложил три оригинальных рецепта новогодних блюд без майонеза.
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