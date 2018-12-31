Старые блюда по-новому: кулинар предложил уникальные рецепты на Новый год

Майонез, мясо по-французски, салат с крабовыми палочками, оливье, винегрет – спутники Нового года, которых не избежать на праздничном столе.

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко в Instagram предложил старые блюда из традиционных ингредиентов приготовить по новым рецептам, чтобы сделать свой новогодний стол незабываемым:

"1. Начнём с оливье. Овощи запеките, колбасу замените на мясо, майонез не покупайте, а приготовьте сами. Это 10 минут. Ну, и не лейте его беспощадно. Несколько ложек. Если добавите в майонез горчицу в зернах, то расплачетесь от счастья.

2. С мимозой проворачиваем почти тот же трюк. Овощи мы запекаем, в качестве рыбы берём консервированного тунца, майонез не используем - вместо него будут яйца, сваренные всмятку. Жидкий желток как раз и заменит соус.

3. Если вы обожаете салат с крабовыми палочками, то попробуйте сделать его по моему рецепту. Без майонеза. С соком лайма и брынзой. И да, крабовые палочки вы приготовите сами, из рыбы. Будет очень сочно и нежно.

4. Этот цезарь рискует стать лучшим в вашей жизни. Потому что здесь особенный соус с пармезаном и анчоусами. В итоге: нежный салат с яркими вкусовыми акцентами. Божественно.

5. Винегрет. Во всем мире это соус, а у нас – салат. Я же решил совместить два этих явления. Взял набор овощей, как на винегрет и запёк их. Свёклу нарезал тонкими слайсами, остальное – кубиком. Заправил это все кисло-сладко-острым соусом. Получилось неприлично вкусно. Такое себе карпаччо из свеклы с соусом винегрет.

6. Мы приготовим пышные печёночные блины, смажем их крем-сыром со смородиной и добавим немного лукового конфитюра. Печеночный торт, созданный для богов.

7. Если вы пропитаете картошку сливочным маслом, добавите розмарин и вешенки, то вновь поверите в чудо.

8. У этого мяса по-французски нет ничего общего с его советской тезкой. Вы берёте свинину, нарезаете, запекаете с сыром бри и луковым конфитюром. Себестоимость такая же, как и у традиционного варианта. Вот только вы сойдёте с ума от того, насколько это вкусно".

Как сообщал ObozTV, ранее шеф-повар Евгений Клопотенко предложил три оригинальных рецепта новогодних блюд без майонеза.