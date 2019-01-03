Салаты на Святвечер: вкусные постные рецепты

Ужин на Святой вечер — это праздничная трапеза накануне Рождества 6 января. В этот день принято не кушать до появления первой звезды на небе (момент, когда родился Иисус Христос). На столе должно стоять 12 постных блюд.

OBOZREVATEL предлагает приготовить зимние вкусные и полезные салаты, которые не потребуют много времени и сил.

Винегрет

Винегрет kopilka-kulinara.ru

Ингредиенты:

5 клубней картофеля

3 огурца кислых

2 моркови

2 свеклы

1 головка репчатого лука

уксус, горчица, растительное масло, соль

Способ приготовления:

Овощи промыть, отварить до готовности, дать им остыть и затем очистить.

Кубиками нарезать отварной картофель, морковь и свеклу, огурцы. Мелко нарезать лук, соединить с остальными подготовленными ингредиентами.

Заправить винегрет постный уксусом, маслом, горчицей, посолить и поперчить, перемешать и подать к столу.

Салат из краснокочанной капусты

Салат из краснокочанной капусты klopotenko.com

Ингредиенты:

150 г краснокочанной капусты

30 г моркови

20 г постного спреда

20 грецкого ореха

щепотка тмина

1 ч. л. бальзамического уксуса (можно винного, или яблочного)

1 шт. цедры апельсина

соль по вкусу

Способ приготовления:

Нашинковать капусту, нарезать морковь соломкой, орехи измельчить.

Разогреть на сковороде постный спред, добавить капусту, уксус и обжарить 2 минуты, постоянно помешивая.

Добавить в сковороду морковку, дробленные грецкие орехи, тмин и соль. Перемешать и жарить еще 2 минуты. При подаче посыпать апельсиновой цедрой.

Салат "Зимний"

Салат "Зимний" lifeinternet.ru

Ингредиенты:

2 шт. зимней черной редки

1 крупная луковица

1 пучок зелени

1 ст. ложка лимонного сока

сахар и соль по вкусу

масло растительное

Способ приготовления:

Редьку очистить и потереть на крупной терке. Посолить по вкусу. Перемешать и поставить на 2 часа,что бы ушла горечь.

Затем слить из редьки сок. Добавить лук полукольцами и зелень. Залить заправкой. Для нее смешать сок лимона, сахар и масло растительное.

Салат с яблоками и фенхелем

Салат с яблоками и фенхелем gastronom.ru

Ингредиенты:

2 кочана среднего размера фенхеля

2 небольших красных яблока

1 лайм (сок и цедра)

1 кочан фенхеля с зеленью

1 лук-шалот

3 ст. л. масла оливкового

2 ст. л. винного белого уксуса

1 ч. л. цедры мандарина

450 г смеси салатных листьев

соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Мякоть фенхеля тонко нарезать полукольцами. Яблоки, не очищая от кожуры, нарезать тонкими дольками, удалив сердцевину, сбрызнуть соком лайма. Измельчить зелень фенхеля и лук-шалот.

Для заправки взбить оливковое масло, уксус, цедру всех цитрусовых, добавить лук-шалот. Заправку посолить и поперчить.

Разложить салатные листья по тарелкам, на них выложить яблоки и фенхель. Полить заправкой и посыпать зеленью фенхеля.

Салат с рисом

Салат с рисом kedem.ru

Ингредиенты:

3-4 ст. л. длиннозерного риса

2 шт. маринованных огурцов

50 г консервированной кукурузы

1 морковь

петрушка (зелень)

1 зубчик чеснока

2-3 ст. л. растительного масла

соль по вкусу

Способ приготовления:

Рис отварить до готовности и остудить. Переложить рис в миску, добавить кубиками нарезанную отварную морковь. Далее также добавить кубиками нарезанные маринованные огурцы и кукурузу, мелко нарубленную петрушку, прессованный чеснок.

Хорошо перемешать салат, посолить по вкусу. Заправить маслом. Переложить в салатницу.

Салат с корейской морковкой

Салат с корейской морковкой kedem.ru

Ингредиенты:

4-5 шт. свежих шампиньонов

100 стручковой фасоли

100 г готовой корейской морковки

7-9 шт. черных консервированных оливок

растительное масло

1/4 ч. л. семян кунжута

соль по вкусу

Способ приготовления:

Стручковую фасоль разморозить, воду слить и обжарить на растительном масле до готовности. Выложить в миску и остудить.

Грибы порезать ломтиками и тоже обжарить на растительном масле.

В миске смешать фасоль, грибы, заранее приготовленную морковь по-корейски, и оливки порезанные половинками. Посолить. Хорошо перемешать и дать настояться 20-30 минут

Выложить на блюдо и посыпать кунжутными семечками.

Свекольная икра

Свекольная икра edinstvennaya.ua

Ингредиенты:

3-4 свёклы

1 луковица

1 морковь

100 г растительного масла

1/2 стак. томатной пасты

соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Лук и морковь измельчить и спассеровать на растительном масле до золотистого цвета. Добавить натёртую на мелкой тёрке свежую свёклу и тушить до готовности.

За 5 минут до окончания приготовления добавить соль, перец и томатную пасту, немного разведённую водой. Остудить и подать, украсив зеленью.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог рассказала, что после новогодних застолий нет необходимости делать разгрузочный день, а лучше побыстрее вернуться к правильному питанию.