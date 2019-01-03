Салаты на Святвечер: вкусные постные рецепты

Ужин на Святой вечер — это праздничная трапеза накануне Рождества 6 января. В этот день принято не кушать до появления первой звезды на небе (момент, когда родился Иисус Христос). На столе должно стоять 12 постных блюд.
OBOZREVATEL предлагает приготовить зимние вкусные и полезные салаты, которые не потребуют много времени и сил.
Винегрет
Винегрет
kopilka-kulinara.ru
Ингредиенты:
5 клубней картофеля
3 огурца кислых
2 моркови
2 свеклы
1 головка репчатого лука
уксус, горчица, растительное масло, соль
Способ приготовления:
Овощи промыть, отварить до готовности, дать им остыть и затем очистить.
Кубиками нарезать отварной картофель, морковь и свеклу, огурцы. Мелко нарезать лук, соединить с остальными подготовленными ингредиентами.
Заправить винегрет постный уксусом, маслом, горчицей, посолить и поперчить, перемешать и подать к столу.
Салат из краснокочанной капусты
Салат из краснокочанной капусты
klopotenko.com
Ингредиенты:
150 г краснокочанной капусты
30 г моркови
20 г постного спреда
20 грецкого ореха
щепотка тмина
1 ч. л. бальзамического уксуса (можно винного, или яблочного)
1 шт. цедры апельсина
соль по вкусу
Способ приготовления:
Нашинковать капусту, нарезать морковь соломкой, орехи измельчить.
Разогреть на сковороде постный спред, добавить капусту, уксус и обжарить 2 минуты, постоянно помешивая.
Добавить в сковороду морковку, дробленные грецкие орехи, тмин и соль. Перемешать и жарить еще 2 минуты. При подаче посыпать апельсиновой цедрой.
Салат "Зимний"
Салат "Зимний"
lifeinternet.ru
Ингредиенты:
2 шт. зимней черной редки
1 крупная луковица
1 пучок зелени
1 ст. ложка лимонного сока
сахар и соль по вкусу
масло растительное
Способ приготовления:
Редьку очистить и потереть на крупной терке. Посолить по вкусу. Перемешать и поставить на 2 часа,что бы ушла горечь.
Затем слить из редьки сок. Добавить лук полукольцами и зелень. Залить заправкой. Для нее смешать сок лимона, сахар и масло растительное.
Салат с яблоками и фенхелем
Салат с яблоками и фенхелем
gastronom.ru
Ингредиенты:
2 кочана среднего размера фенхеля
2 небольших красных яблока
1 лайм (сок и цедра)
1 кочан фенхеля с зеленью
1 лук-шалот
3 ст. л. масла оливкового
2 ст. л. винного белого уксуса
1 ч. л. цедры мандарина
450 г смеси салатных листьев
соль и свежемолотый черный перец по вкусу
Способ приготовления:
Мякоть фенхеля тонко нарезать полукольцами. Яблоки, не очищая от кожуры, нарезать тонкими дольками, удалив сердцевину, сбрызнуть соком лайма. Измельчить зелень фенхеля и лук-шалот.
Для заправки взбить оливковое масло, уксус, цедру всех цитрусовых, добавить лук-шалот. Заправку посолить и поперчить.
Разложить салатные листья по тарелкам, на них выложить яблоки и фенхель. Полить заправкой и посыпать зеленью фенхеля.
Салат с рисом
Салат с рисом
kedem.ru
Ингредиенты:
3-4 ст. л. длиннозерного риса
2 шт. маринованных огурцов
50 г консервированной кукурузы
1 морковь
петрушка (зелень)
1 зубчик чеснока
2-3 ст. л. растительного масла
соль по вкусу
Способ приготовления:
Рис отварить до готовности и остудить. Переложить рис в миску, добавить кубиками нарезанную отварную морковь. Далее также добавить кубиками нарезанные маринованные огурцы и кукурузу, мелко нарубленную петрушку, прессованный чеснок.
Хорошо перемешать салат, посолить по вкусу. Заправить маслом. Переложить в салатницу.
Салат с корейской морковкой
Салат с корейской морковкой
kedem.ru
Ингредиенты:
4-5 шт. свежих шампиньонов
100 стручковой фасоли
100 г готовой корейской морковки
7-9 шт. черных консервированных оливок
растительное масло
1/4 ч. л. семян кунжута
соль по вкусу
Способ приготовления:
Стручковую фасоль разморозить, воду слить и обжарить на растительном масле до готовности. Выложить в миску и остудить.
Грибы порезать ломтиками и тоже обжарить на растительном масле.
В миске смешать фасоль, грибы, заранее приготовленную морковь по-корейски, и оливки порезанные половинками. Посолить. Хорошо перемешать и дать настояться 20-30 минут
Выложить на блюдо и посыпать кунжутными семечками.
Свекольная икра
Свекольная икра
edinstvennaya.ua
Ингредиенты:
3-4 свёклы
1 луковица
1 морковь
100 г растительного масла
1/2 стак. томатной пасты
соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Лук и морковь измельчить и спассеровать на растительном масле до золотистого цвета. Добавить натёртую на мелкой тёрке свежую свёклу и тушить до готовности.
За 5 минут до окончания приготовления добавить соль, перец и томатную пасту, немного разведённую водой. Остудить и подать, украсив зеленью.
Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог рассказала, что после новогодних застолий нет необходимости делать разгрузочный день, а лучше побыстрее вернуться к правильному питанию.
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