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Салаты на Святвечер: вкусные постные рецепты

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Ужин на Святой вечер — это праздничная трапеза накануне Рождества 6 января. В этот день принято не кушать до появления первой звезды на небе (момент, когда родился Иисус Христос). На столе должно стоять 12 постных блюд.

OBOZREVATEL предлагает приготовить зимние вкусные и полезные салаты, которые не потребуют много времени и сил.

Винегрет

Винегрет

Винегрет

kopilka-kulinara.ru

Ингредиенты:

  • 5 клубней картофеля

  • 3 огурца кислых

  • 2 моркови

  • 2 свеклы

  • 1 головка репчатого лука

  • уксус, горчица, растительное масло, соль

Способ приготовления:

Овощи промыть, отварить до готовности, дать им остыть и затем очистить.

Кубиками нарезать отварной картофель, морковь и свеклу, огурцы. Мелко нарезать лук, соединить с остальными подготовленными ингредиентами.

Заправить винегрет постный уксусом, маслом, горчицей, посолить и поперчить, перемешать и подать к столу.

Салат из краснокочанной капусты

Салат из краснокочанной капусты

Салат из краснокочанной капусты

klopotenko.com

Ингредиенты:

  • 150 г краснокочанной капусты

  • 30 г моркови

  • 20 г постного спреда

  • 20 грецкого ореха

  • щепотка тмина

  • 1 ч. л. бальзамического уксуса (можно винного, или яблочного)

  • 1 шт. цедры апельсина

  • соль по вкусу

Способ приготовления:

Нашинковать капусту, нарезать морковь соломкой, орехи измельчить.

Разогреть на сковороде постный спред, добавить капусту, уксус и обжарить 2 минуты, постоянно помешивая.

Добавить в сковороду морковку, дробленные грецкие орехи, тмин и соль. Перемешать и жарить еще 2 минуты. При подаче посыпать апельсиновой цедрой.

Салат "Зимний"

Салат

Салат "Зимний"

lifeinternet.ru

Ингредиенты:

  • 2 шт. зимней черной редки

  • 1 крупная луковица

  • 1 пучок зелени

  • 1 ст. ложка лимонного сока

  • сахар и соль по вкусу

  • масло растительное

Способ приготовления:

Редьку очистить и потереть на крупной терке. Посолить по вкусу. Перемешать и поставить на 2 часа,что бы ушла горечь.

Затем слить из редьки сок. Добавить лук полукольцами и зелень. Залить заправкой. Для нее смешать сок лимона, сахар и масло растительное.

Салат с яблоками и фенхелем

Салат с яблоками и фенхелем

Салат с яблоками и фенхелем

gastronom.ru

Ингредиенты:

  • 2 кочана среднего размера фенхеля

  • 2 небольших красных яблока

  • 1 лайм (сок и цедра)

  • 1 кочан фенхеля с зеленью

  • 1 лук-шалот

  • 3 ст. л. масла оливкового

  • 2 ст. л. винного белого уксуса

  • 1 ч. л. цедры мандарина

  • 450 г смеси салатных листьев

  • соль и свежемолотый черный перец по вкусу

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Способ приготовления:

Мякоть фенхеля тонко нарезать полукольцами. Яблоки, не очищая от кожуры, нарезать тонкими дольками, удалив сердцевину, сбрызнуть соком лайма. Измельчить зелень фенхеля и лук-шалот.

Для заправки взбить оливковое масло, уксус, цедру всех цитрусовых, добавить лук-шалот. Заправку посолить и поперчить.

Разложить салатные листья по тарелкам, на них выложить яблоки и фенхель. Полить заправкой и посыпать зеленью фенхеля.

Салат с рисом

Салат с рисом

Салат с рисом

kedem.ru

Ингредиенты:

  • 3-4 ст. л. длиннозерного риса

  • 2 шт. маринованных огурцов

  • 50 г консервированной кукурузы

  • 1 морковь

  • петрушка (зелень)

  • 1 зубчик чеснока

  • 2-3 ст. л. растительного масла

  • соль по вкусу

Способ приготовления:

Рис отварить до готовности и остудить. Переложить рис в миску, добавить кубиками нарезанную отварную морковь. Далее также добавить кубиками нарезанные маринованные огурцы и кукурузу, мелко нарубленную петрушку, прессованный чеснок.

Хорошо перемешать салат, посолить по вкусу. Заправить маслом. Переложить в салатницу.

Салат с корейской морковкой

Салат с корейской морковкой

Салат с корейской морковкой

kedem.ru

Ингредиенты:

  • 4-5 шт. свежих шампиньонов

  • 100 стручковой фасоли

  • 100 г готовой корейской морковки

  • 7-9 шт. черных консервированных оливок

  • растительное масло

  • 1/4 ч. л. семян кунжута

  • соль по вкусу

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Способ приготовления:

Стручковую фасоль разморозить, воду слить и обжарить на растительном масле до готовности. Выложить в миску и остудить.

Грибы порезать ломтиками и тоже обжарить на растительном масле.

В миске смешать фасоль, грибы, заранее приготовленную морковь по-корейски, и оливки порезанные половинками. Посолить. Хорошо перемешать и дать настояться 20-30 минут

Выложить на блюдо и посыпать кунжутными семечками.

Свекольная икра

Свекольная икра

Свекольная икра

edinstvennaya.ua

Ингредиенты:

  • 3-4 свёклы

  • 1 луковица

  • 1 морковь

  • 100 г растительного масла

  • 1/2 стак. томатной пасты

  • соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Лук и морковь измельчить и спассеровать на растительном масле до золотистого цвета. Добавить натёртую на мелкой тёрке свежую свёклу и тушить до готовности.

За 5 минут до окончания приготовления добавить соль, перец и томатную пасту, немного разведённую водой. Остудить и подать, украсив зеленью.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог рассказала, что после новогодних застолий нет необходимости делать разгрузочный день, а лучше побыстрее вернуться к правильному питанию.

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Темы
РецептыРождествоРождественский пост
Место
Украина
Теги
рецептРождество
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