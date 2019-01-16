Котлеты из овощей для всей семьи: топ-5 рецептов

Овощные котлеты придутся по душе не только вегетарианцам, а и людям, которые следят за своей фигурой и просто тем, кто ищет разнообразия.

OBOZREVATEL подобрал пять лучших рецептов овощных котлет. Не надо в них искать замену мясу, просто насладитесь новыми вкусами и сочетаниями.

Котлеты из картофельного пюре

700 г картофельного пюре;

50 г панировачных сухарей;

20 г тертого пармезана.

Пюре следует сделать не сильно жидким. Соединить в широкой миске панировочные сухари и тертый пармезан, перемешать. Влажными руками сформировать из картофельного пюре плоские круглые котлетки в диаметре около 4 см. Запанировать их с обеих сторон и по бокам в смеси сухарей и сыра. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Поставить в разогретую до 230 градусов духовку на 15 минут, затем перевернуть котлетки и запекать еще 10-15 минут. Подавать с соусами.

Овощные котлеты edinstvennaya.ua

Котлеты из цветной капусты

1,6 кг цветной капусты;

300 г адыгейского сыра;

80 г муки + мука для панировки;

80 г манной крупы;

соль, пряности, зелень — по вкусу;

масло растительное — для обжаривания.

Цветную капусту промыть, разделить на крупные соцветия, отварить до мягкости в подсоленной воде. Вынуть, остудить. Отварить капусту. Порубить остывшую капусту максимально мелко, добавить манную крупу, муку, измельченную зелень, соль, пряности. Перемешать, добавить натертый на крупной терке адыгейский сыр. Перемешать все вместе. Для лучшей однородности и удобства это лучше всего делать руками. Сформировать небольшие котлетки. Запанировать их в муке. Слепить котлеты и обжарить на растительном масле с обеих сторон до румяности.

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Котлеты из кабачка и риса

400 г очищенных кабачков;

200 г сухого риса;

100 г пшеничной муки + для панировки;

пряности, соль — по вкусу;

100 мл растительного масла для жарки;

10 г свежего укропа.

Рис отварить в подсоленной воде до полной готовности (1 часть риса на 2 части воды). Остудить рис до комнатной температуры. Кабачки промыть и натереть на крупной терке. Молоденькие кабачки измельчить целиком, у переспевших удалить шкурку и семена. Добавить измельченные кабачки в миску к рису. Добавить соль, муку и пряности. Перемешать все ингредиенты, добавить чистый измельченный укроп и хорошенько вымешать продукты до получения равномерной однородной массы. Сформировать небольшие котлетки и панировать их в муке. Обжарить в большом количестве растительного масла с обеих сторон до румянца.

Морковные котлеты

400 г моркови

1 яйцо

1 ст. ложки манной крупы

соль, острый перец, лавровый лист, душистый перец — по вкусу

Морковь почистить и поделить кружками, опустить в кипяток и варить до готовности (без соли) - минут 20-25, для ароматизации бросить горошины душистого перца и лавровый лист. Мягкую морковь отбросить на дуршлаг, жидкость слить. Перетереть до однородности. Смешать морковное пюре с яйцом, солью, перцем по вкусу. Добавить манку, перемешать. Доверху наполнить низкие силиконовые формочки, запекать котлеты в духовке примерно 15 минут при температуре 200 градусов.

Картофельные котлеты "Алу-тики"

*Популярное блюдо индийской кухни

Картофельные котлеты "Алу-тики" commerage.ru

3 больших картофелины;

1 чашка замороженного горошка;

1 репчатый лук;

перец свежий или молотый — по вкусу;

1 ч. ложка паприки;

2 ч. ложки гарам масала или карри;

1 ч. ложка молотого тмина;

1 ст. ложка корня имбиря; свежая зелень – по вкусу;

2 ст. ложки сухарей для панировки;

3-4 ст. ложки муки пшеничной;

соль по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовить пюре из картофеля. Добавить нарезанный острый перец, без семян. Острый перец можно заменить половинкой сладкого перца, а для остроты — добавить молотый перец по вкусу. Также добавить нарезанную зелень, репчатый лук и натёртый корень имбиря. Хорошо все перемешать. Добавить в смесь зелёный горошек (размороженный или свежий), панировочные сухари, муку, соль и специи. Тщательно все перемешать до получения однородной смеси.

Смоченными в воде руками сформировать небольшие котлетки. По желанию, котлетки можно обвалять в панировочных сухарях. Из указанного количества компонентов получается 10 небольших котлеток или 8 покрупнее. Обжарить в небольшом количестве масла несколько минут с двух сторон до золотистого цвета. Обжаренные котлетки поместить на несколько секунд на бумажную салфетку, чтобы впитались излишки масла.

Ранее OBOZREVATEL поделился несколькими хитростями для того, чтобы котлеты получились вкусными и сочными.

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