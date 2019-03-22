Как приготовить банановый хлеб с мороженым: рецепт от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом бананового хлеба с лимонным мороженым.

Так, видео с пошаговой инструкцией его приготовления, Клопотенко опубликовал в своем YouTube-канале (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ингредиенты:

Банановый хлеб с лимонным мороженым Фото: скриншот с видео

125 г сливочного масла

100 г сахара

5 г ванильного сахара

2 шт. яйца

2 шт. банана

100 г натурального йогурта

200 г муки

1,5 ч л. разрыхлителя

1 чашку овсяных хлопьев

1 ст. л. овсяных хлопьев

Для лимонного мороженого:

1 л сливок 33%

2 шт. лимона

1 шт. цедры лимона

100 г сахара Читайте: Как приготовить быстрый завтрак: названы лучшие рецепты

Способ приготовления:

Приготовьте мороженое. Возьмите два лимона: из одного выдавите сок, а с другого — снимите цедру. Далее возьмите кастрюлю, отправьте в нее полученный фреш, сахарную пудру, лимонную цедру, немного воды и все это перемешайте. Сироп поставьте на плиту на средний огонь и варите 20 минут.

Далее сбейте сливки, и добавьте в готовый сироп. После чего взбивайте еще 1-2 минуты. Готовую массу отправьте в морозильную камеру примерно на 4 часа.

Приготовьте тесто для бананового хлеба. Измельчите овсянку в блендере и добавьте к ней масло, сахар, муку, яйца и немного ванильного сахара — взбейте. Далее сделайте из бананов пюре и добавьте в массу вместе с разрыхлителем и йогуртом. Снова взбейте.

Готовое тесто переместите в форму и отправьте в духовку (160 градусов). Готовый хлеб подавайте с мороженым.

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