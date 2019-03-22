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/Кухня

Как приготовить банановый хлеб с мороженым: рецепт от известного кулинара

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Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом бананового хлеба с лимонным мороженым.

Так, видео с пошаговой инструкцией его приготовления, Клопотенко опубликовал в своем YouTube-канале (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Ингредиенты:

Как приготовить банановый хлеб с мороженым: рецепт от известного кулинара

Банановый хлеб с лимонным мороженым

Фото: скриншот с видео

  • 125 г сливочного масла

  • 100 г сахара

  • 5 г ванильного сахара

  • 2 шт. яйца

  • 2 шт. банана

  • 100 г натурального йогурта

  • 200 г муки

  • 1,5 ч л. разрыхлителя

  • 1 чашку овсяных хлопьев

  • 1 ст. л. овсяных хлопьев

Для лимонного мороженого:

Способ приготовления:

Приготовьте мороженое. Возьмите два лимона: из одного выдавите сок, а с другого — снимите цедру. Далее возьмите кастрюлю, отправьте в нее полученный фреш, сахарную пудру, лимонную цедру, немного воды и все это перемешайте. Сироп поставьте на плиту на средний огонь и варите 20 минут.

Далее сбейте сливки, и добавьте в готовый сироп. После чего взбивайте еще 1-2 минуты. Готовую массу отправьте в морозильную камеру примерно на 4 часа.

Приготовьте тесто для бананового хлеба. Измельчите овсянку в блендере и добавьте к ней масло, сахар, муку, яйца и немного ванильного сахара — взбейте. Далее сделайте из бананов пюре и добавьте в массу вместе с разрыхлителем и йогуртом. Снова взбейте.

Готовое тесто переместите в форму и отправьте в духовку (160 градусов). Готовый хлеб подавайте с мороженым.

Еще больше простых и вкусных рецептов блюд смотрите тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом йогуртового пирога с облепиховым соусом.

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Персона
Евгений Клопотенко
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