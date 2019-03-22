Как приготовить банановый хлеб с мороженым: рецепт от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом бананового хлеба с лимонным мороженым.
Так, видео с пошаговой инструкцией его приготовления, Клопотенко опубликовал в своем YouTube-канале (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Ингредиенты:
Банановый хлеб с лимонным мороженым
Фото: скриншот с видео
125 г сливочного масла
100 г сахара
5 г ванильного сахара
2 шт. яйца
2 шт. банана
100 г натурального йогурта
200 г муки
1,5 ч л. разрыхлителя
1 чашку овсяных хлопьев
1 ст. л. овсяных хлопьев
Для лимонного мороженого:
1 л сливок 33%
2 шт. лимона
1 шт. цедры лимона
100 г сахара
Способ приготовления:
Приготовьте мороженое. Возьмите два лимона: из одного выдавите сок, а с другого — снимите цедру. Далее возьмите кастрюлю, отправьте в нее полученный фреш, сахарную пудру, лимонную цедру, немного воды и все это перемешайте. Сироп поставьте на плиту на средний огонь и варите 20 минут.
Далее сбейте сливки, и добавьте в готовый сироп. После чего взбивайте еще 1-2 минуты. Готовую массу отправьте в морозильную камеру примерно на 4 часа.
Приготовьте тесто для бананового хлеба. Измельчите овсянку в блендере и добавьте к ней масло, сахар, муку, яйца и немного ванильного сахара — взбейте. Далее сделайте из бананов пюре и добавьте в массу вместе с разрыхлителем и йогуртом. Снова взбейте.
Готовое тесто переместите в форму и отправьте в духовку (160 градусов). Готовый хлеб подавайте с мороженым.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом йогуртового пирога с облепиховым соусом.
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