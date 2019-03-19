Как быстро и вкусно приготовить салат "Нежность": лучший рецепт

Салат "Нежность" получил свое название неслучайно. Ведь он состоит из гармонично подобранных ингредиентов, что создает нежный и мягкий вкус.
OBOZREVATEL делиться простым пошаговым рецептом салата, который подойдет к любому празднику.
Ингредиенты:
Салат "Нежность"
Фото: www.patee.ru
1 упаковка крабовых палочек
4 шт. яйца
1 шт. моркови
80 г сыра
майонез
Способ приготовления:
Сварите яйца, охладите и почистите. То же самое сделайте и с морковью.
Мелко нарежьте крабовые палочки. Далее натрите на крупной терке яйца и морковь, а сыр — на мелкой. Выложите ингредиенты слоями, смазывая их майонезом. Поставьте салат в холодильник на 1 час, после чего подавайте к столу.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом салата с грушей и запеченной курицей.
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