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Как быстро и вкусно приготовить салат "Нежность": лучший рецепт

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Салат "Нежность" получил свое название неслучайно. Ведь он состоит из гармонично подобранных ингредиентов, что создает нежный и мягкий вкус.

OBOZREVATEL делиться простым пошаговым рецептом салата, который подойдет к любому празднику.

Ингредиенты:

Как быстро и вкусно приготовить салат "Нежность": лучший рецепт

Салат "Нежность"

Фото: www.patee.ru

Способ приготовления:

Сварите яйца, охладите и почистите. То же самое сделайте и с морковью.

Мелко нарежьте крабовые палочки. Далее натрите на крупной терке яйца и морковь, а сыр — на мелкой. Выложите ингредиенты слоями, смазывая их майонезом. Поставьте салат в холодильник на 1 час, после чего подавайте к столу.

Пошаговые рецепты вкусных, простых и легких салатов вы можете посмотреть тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом салата с грушей и запеченной курицей.

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Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.

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