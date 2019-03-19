Как быстро и вкусно приготовить салат "Нежность": лучший рецепт

Салат "Нежность" получил свое название неслучайно. Ведь он состоит из гармонично подобранных ингредиентов, что создает нежный и мягкий вкус.

OBOZREVATEL делиться простым пошаговым рецептом салата, который подойдет к любому празднику.

Ингредиенты:

Салат "Нежность" Фото: www.patee.ru

1 упаковка крабовых палочек

4 шт. яйца

1 шт. моркови

80 г сыра

майонез Читайте: Как похудеть: 5 простых рецептов вкусных блюд

Способ приготовления:

Сварите яйца, охладите и почистите. То же самое сделайте и с морковью.

Мелко нарежьте крабовые палочки. Далее натрите на крупной терке яйца и морковь, а сыр — на мелкой. Выложите ингредиенты слоями, смазывая их майонезом. Поставьте салат в холодильник на 1 час, после чего подавайте к столу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом салата с грушей и запеченной курицей.

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