''Идеальное сочетание'': известный кулинар поделился необычным рецептом пирога

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом йогуртового пирога с облепиховым соусом.

"Немного влажное, но безумно нежное тесто. Сладкое, с насыщенным йогуртовым вкусом. Для баланса — кисловатый облепиховый соус. Идеальное сочетание. И соус, и пирог, будучи отдельно друг от друга, просто вкусные, но не более. Вместе же они божественно вкусные", — рассказал повар в своем блоге (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Ингредиенты:

Йогуртовый пирог Фото: klopotenko.com

300 г - мука

200 г - сахар

120 г - сливочное масло

3 шт. - яйцо

250 г - йогурт натуральный

1/2 ч. л. - разрыхлитель

200 г - облепиха

60 г - сахар

30 мл - вода Читайте: ''Очень вкусно'': известный кулинар поделился необычным рецептом штруделя

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Нагрейте масло до комнатной температуры и взбейте с сахаром при помощи миксера. Добавьте желтки и взбейте до однородного состояния.

Далее просейте муку и смешайте с разрыхлителем. Добавьте небольшими порциями к яичной смеси и перемешайте при помощи лопатки до получения однородной массы. Затем добавьте йогурт и еще раз хорошо перемешайте.

Взбейте отдельно белки и добавьте их к тесту. Готовую масу віложите в форму для запекания и поставьте в духовку на 35-40 минут, пока верх пирога не приобретет золотистый оттенок.

Приготовьте соус для пирога. Смешайте в небольшой кастрюле сахар, ягоды облепихи и воду. Поставьте на средний огонь и доведите до кипения.

Готовый пирог достаньте из духовки и дайте остыть. Затем порежьте на кусочки и подавайте с облепиховым вареньем.

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