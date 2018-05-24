"Хочу разрушить стереотип": звездный кулинар поделился рецептами маринадов для шашлыка

Известный украинский кулинар-реформатор, победитель популярного шоу "МастерШеф" на СТБ Евгений Клопотенко поделился авторскими рецептами маринадов для шашлыка.

Стандартные маринады на основе майонеза или минеральной воды - это, по словам Евгения, "пережитки прошлого века", к тому же, такие варианты отнюдь не являются полезными. Повар предложил пятерку вкусных и легких в приготовлении маринадов из простых ингредиентов. Об этом он написал в блоге, опубликованном на OBOZREVATEL.

"Сразу же хочу развенчать один популярный миф – маринад не сделает мясо мягче или нежнее. Для того, чтобы он сработал, нужно как минимум больше трех дней. А такое мясо уже не подходит для жарки, так как оно за это время успеет испортиться. Маринад нужен для аромата и вкусовых оттенков, качеству мяса они никак не поможет. Так что самое главное правило – изначально покупайте хорошее и свежее мясо", - озвучил главный совет для приготовления вкусного шашлыка Клопотенко.

Евгений Клопотенко Tv.ua

Также он поделился своими рецептами идеальных маринадов, которые украсят любой пикник.

Маринад к телятине или говядине

Возьмите много чеснока (действительно много!) и раздавите его ножом, добавьте розмарин, оливковое масло и хмели-сунели (или же лимонный сок). Этот маринад очень хорошо подходит к более плотному мясу – телятине, говядине или баранине. Не бойтесь переборщить с чесноком.

Маринад к курице

Базовое и классическое сочетание - апельсиновый сок, цедра и имбирь. Чаще всего к курице делают маринады на основе лимонного сока, но с апельсином курица открывается совершенно по-новому!

Маринад для рыбы

Для приготовления рыбы кулинар использует соус понзу – он относится к японской кухне, но доступные ингредиенты позволяют приготовить его каждому. Возьмите соевый соус, разведите его с водой, чтобы он не был таким насыщенным, добавьте 100 г водки, лимонный сок и подсолнечное масло. Замаринуйте в нем рыбу и приступайте к жарке.

Рыба на мангале

Маринад для свинины

Для свинины нужно использовать много специй. Вам понадобится ступка, в которой легко их измельчить. Итак, нужно взять морскую соль, красный перец, корицу, чуть гвоздики и семена фенхеля. Измельчите и хорошо перемешайте эту смесь со свининой, по желанию мясо можно полить медом.

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Универсальный маринад

В нем можно мариновать мясо до приготовления на открытом огне, а также можно подавать в качестве белого соуса уже к готовому мясу или даже рыбе. Готовится он на основе йогурта (или же густой сметаны) с добавлением чеснока и зелени. Обязательно стоит добавить кинзу, но вы можете добавлять также ту зелень, которая больше всего нравится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Евгений Клопотенко поделился авторским рецептом курицы, который идеально подходит для приготовления мяса как в духовке, так и на открытом огне.