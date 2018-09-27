Быстро и изыскано: оригинальный рецепт пасты от известного кулинара

Известный украинский кулинар-реформатор Евгений Клопотенко поделился рецептом интересного варианта пасты болоньезе – с сельдереем.

"Наверное, не существует какого-то канонического рецепта приготовления этого блюда, поэтому можно немного пофантазировать, чем я собственно и занялся. Я решил приготовить пасту болоньезе с красным луком и стеблем сельдерея, который делает вкус этой пасты еще более изысканным", - написал повар в своем блоге.

Ингредиенты:

250 г макароны (ракушки);

200 г говядина (фарш);

1 шт. томат (среднего размера);

1 ч. л. томатная паста;

50 г лук красный;

1 шт. сельдерей (стебель);

1 ст. л. оливковое масло;

1 зубчик чеснок;

по вкусу соль и перец.

Разогрейте сковородку с оливковым маслом и обжарьте измельченный зубчик чеснока в течение 30 секунд, добавьте порезанный небольшими кусочками стебель сельдерея и мелко порезанный красный лук, обжарьте еще 1 минуту. Добавьте на сковородку фарш и жарьте, пока он не станет коричневым.

Добавьте томатную пасту и томаты, порезанные средним кубиком. Посолите и поперчите по вкусу. Продолжайте тушить на среднем огне 2 минуты, затем отставьте в сторону.

Макароны отварите до готовности согласно инструкции на этикетке. Готовые макароны достаньте шумовкой и переложите в сковородку с заправкой и поставьте ее на средний огонь. Добавьте в сковородку несколько столовых ложек воды, в которой варились макароны и разогрейте в течение 1-2 минут. Подавайте, украсив листьями сельдерея. По желанию вы можете дополнить пасту тертым пармезаном.

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