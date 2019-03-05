Блины с маковой начинкой на Масленицу: как порадовать семью

Наступил второй день Масленицы, который также называется в народе Заигрыш, а это значит, что хорошим хозяюшкам нужно приготовить что-нибудь особенное. Так как блины являются главным блюдом этого недельного праздника, стоит вносить некое разнообразие.

OBOZREVATEL предлагает рецепт блинов с маковой начинкой. Это блюдо больше похоже на рулет, а его вкусовые качества не оставят равнодушными любителей сладкого.

Блины с маковой начинкой "Едим дома"

Блины с маковой начинкой

Ингредиенты:

Для теста

Мука – 0,5 стакана;

Молоко – 1 стакан;

Сахар – 2 чайные ложки;

Яйца – 2 штуки;

Сливочное масло – 2 столовые ложки;

Ванильный сахар – 1 чайная ложка.

Для начинки

Мак – 150 г;

Молоко – 0,5 стакана;

Ванильный сахар – 30 г;

Мед, корица – по вкусу и желанию.

Способ приготовления:

В теплое молоко добавить сахар и просеянную муку, взбить венчиком. Добавить в смесь яйца, растопленное сливочное масло и ваниль, после чего еще раз взбить до однородной массы. Обжарить блинчики с двух сторон до румяной корочки.

Для приготовления начинки: мак нужно предварительно залить кипятком и дать ему набухнуть. После этого довести до кипения молоко и всыпать в него мак и по желанию мед и корицу. Варить 10 минут на маленьком огне, помешивая, чтобы получилась липкая масса.

После приготовления дать маковой начинке остыть. При желании можно растереть блендером или в ступке. Размазать смесь на готовом блинчике таким образом, чтобы она покрывала почти все тесто. После этого сформировать рулетик.

Полученные блины с маковой начинкой выложить на сковороду и еще немного прижарить.

Подавать можно со сметаной, джемом, шоколадным мусом поверх блинчиков. С теми сладостями, которые нравятся семье. Приятного аппетита!

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Масленицу отмечают с 4 по 10 марта. Ранее мы рассказали, как приготовить тыквенные блины на праздник.

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