Рассекречены подробности громкого развода экс-короля Малайзии и "Мисс Москвы"

Громкий развод бывшего короля Малайзии Султана Мухаммада V с русской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной произошел из-за измен супруга.

По данным издания "Комсомольская правда", такими подробностями поделилась знакомая модели, уточнив, что Воеводина узнала о "рогах" в декабре 2018 года.

"Оксана думала, что она у Фариса единственная. И когда узнала, что у него еще кто-то был до нее и он до сих пор с этой женщиной поддерживает отношения, была потрясена. Заявила: "С тобой жить больше не буду". И первой предложила разводиться", – уточняет женщина.

Пышная свадьба Воеводиной и Мухаммада V Фото: kp.ru

По ее словам, султан хотел избежать развода и надеялся сохранить и жену, и рождение ребенка в секрете.

"Оксана не может ни замуж выходить, ни свою жизнь строить. Должна сидеть, как наложница, и ждать годами, соизволит он когда-нибудь ее навестить или нет", – добавил источник, уточнив, что обещанных за это денег не хватило бы даже на "съем квартиры и минимальные расходы".

Оксана Воеводина беременна Фото из Instagram

Сейчас юристы обсуждают соглашение, согласно которому Воеводина должна скрывать ребенка и не сообщать ему о личности отца, а также не сможет контактировать с султаном.

Как сообщал OBOZREVATEL, роскошная свадьба Султана Мухаммада V с Воеводиной прошла 22 ноября 2018 года на Рублевке в России, после чего королевская пара опубликовала фотографии с церемонии.

О разводе стало известно в среду, 17 июля. По версии СМИ, это произошло из-за неосторожного употребления Воеводиной титула для своего сына.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!