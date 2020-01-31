Пять вещей, которые приносят в дом несчастье: от чего избавиться первым

Столкнувшись с черной полосой, люди любят винить во всем обстоятельства или даже подозревать порчу. Но иногда виноваты во всем обычные вещи, которые притягивают к дому бедность и застой.

О топ-5 вещах, от которых нужно немедленно избавиться – рассказал Cluber.ru.

Разбитые стекла

Это может быть треснувшее окно, разбитое зеркало или кружка с отколовшейся ручкой. Не храните эти вещи дома, ведь разбитое стекло символизирует брешь в защите.

Старые вещи

Также всю ненужную одежду и посуду, которой вы не пользуетесь – лучше выбросить или отдать на благотворительность, если вещи в хорошем состоянии. Потому что в них накапливается энергетика застоя.

Фото: facedobra.com

Фотографии, которые не нравятся

Негатив, который вы испытываете, глядя на фото, раз за разом впитывает ваше же изображение. Таким образом можно даже случайно себя сглазить.

Фото: lady.tochka.net

Часы, которые стоят

Остановившиеся часы – очень дурной знак. Или отнесите их в ремонт, или выбрасывайте, не задумываясь.

Фото: ua.detico.club

Обтрепавшийся веник

С веником связано множество примет о домовых – помощниках в вашем жилье и отвечающих, в том числе, за материальное благополучие. Старый, облысевший веник ведет к иссякающим финансам. Поэтому не скупитесь – купите новый.

Фото: hotsmi.com

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